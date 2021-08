Afghanistan, una settimana fa l’avvertimento dell’Isis

Attacco kamikaze oggi a Kabul, in Afghanistan. Ma l’Isis aveva lanciato ufficialmente la sua minaccia di gravi attacchi nel Paese la scorsa settimana. In un messaggio rilanciato dai media dell’organizzazione terroristica, ricorda Rita Katz del Site Intel Group, si leggeva che “i soldati del Califfato si stanno preparando per una nuova fase della loro jihad benedetta, che non si fermerà”. Nello stesso messaggio, l’Isis definiva la conquista dell’Afghanistan da parte dei talebani come “nient’altro che la sostituzione di un tirano rasato con uno con la barba”.