Aiello, chi è il cantante ospite a Battiti Live: età e carriera

Il successo è arrivato dopo un lungo viaggio tra ricerca, studio e coraggio. Aiello non è uno di quei cantanti che ha sbarcato subito il lunario, ha dovuto prima costruire un’identità musicale precisa ma totalizzante, poi ha avuto il merito non arrendersi dopo qualche ‘no’ di troppo. Ci aveva provato con Sanremo all’inizio, non ha sfondato.

E’ volato in Australia dove ha suonato con una band locale per diversi anni prima di capire di aver intuito quale potesse essere il suo percorso. Così Aiello, con coraggio, si è messo in mostra e si è preso il posto che meritava: in mezzo agli artisti emergenti che tanto bene stanno facendo in questo periodo in Italia.

Aiello, da Arsenico al nuovo singolo

Antonio Aiello è nato a Cosenza il 26 luglio 1985, ha 35 anni e ha raggiunto il successo con il singolo Arsenico. Un brano che su Youtube ha già collezionato 9 milioni di visualizzazioni. Merito anche del videoclip, il primo ad utilizzare delle storie di Instagram come contenuto. Un’idea poi ripresa da diversi altri colleghi.

Aiello è ospite di Battiti Live, un mega concerto che ospita diversi protagonisti della musica italiana. Il cantautore calabrese suonerà il nuovo singolo Vienimi (a ballare), uscito ad inizio luglio.