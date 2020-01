“Aiutateci, i leoni muoiono di fame”, ‘il mondo’ risponde all’appello

Maestoso, forte, non a caso è conosciuto da sempre come il ‘Re della giungla’. Ma per gli sparuti visitatori dello zoo di Al Qureshi, a Khartum (in Sudan), era difficile associare tale, regale figura, a quei quattro felini pelle ed ossa (la femmina è morta di fame pochi giorni fa), costretti a giacere sdraiati tutto il giorno, a causa degli stenti sofferti nella grande gabbia.

L’uomo che ha denunciato questa vergogna, Osmah Salil, ha però tenuto ad informare che questa malnutrizione non è dipesa dalla gestione della struttura, ma dalla nullità delle risorse economiche lamentate dai gestori del piccolo zoo. Così, ricordando che la sensibilità è ancora una dote viva, da ogni parte dl mondo sono iniziati a giungere fondi e beni alimentari, per far sì che i 4 leoni possano finalmente alla loro originale ed energica base.

