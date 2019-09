Al Lido sbarca la ‘Pamela Prati’ di Ippoliti

Il film, che lui parafrasando Beckett ama definire “ispirato al teatro dell’assurdo”, è ancora in lavorazione. Ma nessuno meglio di Gianni Ippoliti (tra l’altro amato da tutti), conosce i meccanismi della comunicazione e dunque oggi, con fare sornione ha affrontato il red carpet del Lido al fianco di Fabiana Latini, attrice chiamata ad incarnare il ruolo di Pamela Prati in ‘Mark Caltagirone, una storia italiana‘.

Tanto per spiegare il clima giocoso e l’affetto nei confronti del regista-giornalista da parte di molti colleghi, i fotografi che richiamando l’attenzione della Latini, la invitavano a girarsi per una foto chiamandola “Pamela!”.

Grande riserbo invece sul ‘fanta-thriller‘ in lavorazione dove si sa soltanto che ad incarnare Mark Caltagirone – che almeno qui si vedrà! – sarà Massimo Di Carlo.

