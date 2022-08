Al Riccione Beach Arena arriva il ‘Fallo Tournament’: il torneo per coppie dell’ex pornodivo Franco Trentalance

Domenica 28 agosto dalle 14 prende il via, sulla sabbia della Riccione Beach Arena, il “Fallo Tournament by Trentalance”: torneo di Beach Tennis e Beach Volley con sfide a coppie in doppio misto, organizzato come ogni estate dall’ex divo a luci rosse e volto noto della TV, Franco Trentalance. Dopo aver appeso il Porno al chiodo, l’ex attore è oggi un esperto personal coach e un autore di saggi e romanzi. Nonché produce una propria linea di vini, dal nome emblematico: “Fallo” (www.fallowines.it). Sulle cui etichette e bottiglie è celata un’esortazione: sono infatti riportati i life tips, i suggerimenti e i consigli “motivazionali” dell’ex star del cinema internazionale per adulti. “Lo sport è una performance fisica e mentale, esattamente come il sesso. E una è propedeutica all’altra”, dichiara Trentalance, che da sempre è un grande appassionato di attività all’aria aperta e domenica premia le coppie vincitrici del torneo di beach tennis, nonché degli incontri di beach volley, con la linea di vini “Fallo” e alcuni divertenti toys erotici. Ma sulle calde spiaggie di Riccione, a fine torneo inizia: uno speciale “terzo tempo”, al ritmo di piadine e spiedini di pesce, serviti dalle succulente grigliate di Apescheria. “Perché anche il mangiar bene è una caratteristica della Romagna”, sottolinea Franco Trentalance in vista della sfida“on the beach” di domenica pomeriggio.

Max