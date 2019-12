Alessandro Basciano: età, Instagram e vita privata del possibile futuro tronista di Uomini e Donne

Il suo percorso a Uomini e Donne finirà con un ballo con Maria De Filippi al termine della puntata che segnerà la scelta di Giulia Quattrociocche. Alessandro Basciano (qui il suo profilo Instagram) tornerà a casa con un no della tronista ma con la possibilità di diventare il nuovo tronista della trasmissione.

A rassicurarlo è stata la stessa Maria, che i un impeto di solidarietà stava per annunciare Alessandro già nella puntata della scelta: la storica conduttrice del programma televisivo è stata poi invitata a temporeggiare per dare l’annuncio nelle prossime settimane. La possibilità che Alessandro Basciano diventi il nuovo tronista è comunque molto elevata.

Chi è Alessandro Basciano

Ma chi è Alessandro Basciano? Il corteggiatore ha 30 anni, ha una grande passio e per le automobili. Tanto che sono diventate il suo business: Alessandro gestisce infatti un autosalone di auto di lusso con annesso autolavaggio.

Nonostante la giovane età Alessandro Basciano ha già un figlio, che dice essere la sua più grande felicità. Lo porta ovunque: dalle feste con gli amici ai viaggi in vacanza. Non se ne separa mai dopo la fine della storia con l’ex compagna, con cui è rimasto comunque in buoni rapporti.

La sua avventura a Uomini e Donne è stata viziata dalla diffidenza di Giulia Quattrociocche, che nonostante l’attrazione fisica per Alessandro non è mai riuscita a fidarsi del tutto. Per questo alla fine gli dirà no, come sarà possibile vedere nelle prossime puntate. Intanto Alessandro Basciano è il candidato numero a diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne.