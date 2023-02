Alfredo Cospito, medico: “Beve solo acqua, zucchero e sale”

(Adnkronos) – “La condizione è ancora mantenuta, ma senza integratori la situazione può aggravarsi di giorno in giorno”. E’ quanto ha spiegato questa mattina in un audio, in possesso dell’Adnkronos, inviato all’avvocato Flavio Rossi Albertini dal medico che questa mattina ha visitato in carcere Alfredo Cospito.

“Si è alzato dal letto, ha camminato autonomamente fino ad avere un colloquio seduto in cella. Mi ha detto di aver sospeso da ieri gli integratori, cosa che poi mi è stata confermata dal medico che era di guardia oggi. I parametri vitali sostanzialmente tengono – ha detto – persiste un quadro di grave denutrizione con una atrofia muscolare diffusa. Gli esami ematici mostrano valori di potassio ancora nei limiti, seppur più bassi rispetto al valore precedente, e valori di sodio al di sotto della norma. Mi ha detto che in questo momento sta assumendo solo acqua con sale e zucchero”.

(di Silvia Mancinelli)