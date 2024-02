Il presidente di Alternativa Popolare, Paolo Alli, interviene sul recente accordo tra Noi Moderati e Italia dei Valori: “Mi è difficile non commentare il fatto che Noi Moderati, dopo aver fatto l’accordo con Forza Italia in vista delle elezioni europee, abbia ammesso nella propria compagine l’Italia dei Valori, cioè il partito fondato da Di Pietro”.

“Non mi voglio intromettere in questioni altrui – prosegue – ma in fondo la cosa riguarda anche noi. Anzitutto, visto che Maurizio Lupi si è affrettato ad accreditarsi presso il PPE, mi domando, da presidente di un partito iscritto allo stesso PPE da dieci anni, cosa abbia a che vedere il popolarismo europeo con le posizioni giustizialiste degli eredi di colui che distrusse una intera classe politica italiana con metodi discutibili, dando avvio alla sciagurata stagione di Tangentopoli, dimostratasi in seguito solo un trampolino di lancio per carriere politiche.

Inoltre, per proprietà transitiva – aggiunge ancora il presidente di Alternativa Popolare – Forza Italia è oggi alleata con gli epigoni di Di Pietro, il peggior nemico di Silvio Berlusconi: il quale, immagino, da lassù non dev’essere particolarmente felice. Complimenti a Maurizio Lupi e a Noi Moderati: mi domando se Antonio Tajani non provi almeno un po’ di imbarazzo”.

Dopodiché, concludendo, Alli si concentra sul proprio partito e sul leader Bandecchi: “Alternativa Popolare viene criticata per le posizioni di Stefano Bandecchi: chi parla dovrebbe imparare da lui la coerenza, che molti gli stanno peraltro riconoscendo. Noi, a Silvio Berlusconi – cui abbiamo voluto bene pur avendone a un certo punto preso le distanze – non avremmo mai pensato di fare un torto simile. Per un piatto di lenticchie, scusate per due o tre voti“.

Max