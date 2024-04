Alloggi Roma, affrancazione delle aree ricomprese nei piani di Zona del I e II PEEP, Trombetti (Pd): “Ok  all’aggiornamento valori venali e parametri”

“Abbiamo appena approvato in Assemblea Capitolina l’emendamento, alla delibera che autorizza la trasformazione in diritto di piena proprietà del regime giuridico degli alloggi realizzati nei Piani di Zona di Acqua Acetosa, Giardinetti, La Rustica e Settecamini, per l’aggiornamento dei valori venali e dei parametri utili a definire il valore dell’affrancazione delle aree ricomprese nei piani di Zona del I e II PEEP.

A dichiararlo i consiglieri Riccardo Corbucci, presidente della Commissione Roma Capitale, Statuto ed Innovazione tecnologica, Antonella Melito Vice presidente della Commissione Urbanistica e Yuri Trombetti (nella foto), presidente della Commissione Patrimonio.

“L’adeguamento è necessario visto che a marzo 2024 l’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i valori OMI relativi al secondo semestre del 2023. L’aggiornamento dovrà però riguardare anche gli “adeguamenti parametrici” collegati, come per esempio l’indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, riferendoli allo stesso periodo dei valori OMI, ovvero a dicembre 2023. Questo aggiornamento consentirà a migliaia di cittadini di avere condizioni più favorevoli per l’affrancazione nell’attesa che il Parlamento intervenga sulla normativa nazionale”, hanno quindi concluso Corbucci, Melito e Trombetti.

Max