Ama Roma – La Lega: “Disservizi, incendi e stipendi d’oro, lo scandalo senza fine della città, sono preda del degrado”

“I documenti depositati in Procura dall’Ugl non lasciano spazio ad alcun dubbio. Le assunzioni di mega dirigenti in Ama, tollerate dall’amministrazione capitolina, non solo non sono servite a risolvere il problema della sporcizia e dei rifiuti di Roma, ma puzzano di marcio. Il sindaco Gualtieri faccia chiarezza una volta per tutte sulle assunzioni dei dirigenti: forzature e stipendi d’oro, ma il degrado e i continui disservizi che i cittadini subiscono ovunque si rivolgano, perfino dopo morti con la gestione disastrosa dei cimiteri, restano

. Lo scandalo continua, i problemi non sono risolti, tanto che ancora una volta il periodo di Natale, quello straordinario e imprevisto evento che arriva ogni anno, ha avuto bisogno di un piano ad hoc con sindacati con tanto di bonus e puntualmente fallito. Il Sindaco e il presidente di Ama Pace, mentre in città la situazione si è ulteriormente aggravata a causa dell’incendio che ha devastato Malagrotta anche nei giorni scorsi, spieghino come mai è stato firmato un contratto di ben 225.000 euro per assumere Antonio Migliardi a capo del personale come distaccato da Invitalia, mentre si tratta in realtà di un pensionato. Questo è grave, perché configurerebbe un falso”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori.

