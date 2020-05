Amadeus strappa a Fiorello il sì per il Sanremo bis: “come va va e chiudo la carriera”

In molti hanno avuto modo di ‘gustare’ il simpatico ‘siparietto’ che, stavolta via web, ha nuovamente unito Amadeus e Fiorello.

Il simpatico conduttore e lo showman per eccellenza hanno dapprima girato intorno alla fortunata passata edizione poi, lentamente, come per altro aveva già annunciato nei giorni scorsi l’ex direttore artistico ha osato: perché non riprovare?

“Se tutto fosse stato normale probabilmente rifare Sanremo, che è andato bene l’anno scorso, sarebbe stato rischioso perché se fai due punti in meno… – analizza Amadeus – Ma in questa situazione drammatica per tutti, è come se tutto fosse stato azzerato e il prossimo Sanremo non fosse il secondo, ma il primo Sanremo dopo il coronavirus”.

Amadeus: “Sarà il primo vero evento dopo il lockdown”

Come fa poi giustamente notare il conduttore, “Probabilmente sarà il primo momento di aggregazione dopo che un inverno, da settembre in poi, senza pubblico in studio, senza purtroppo poter andare al cinema se non forse a Natale, senza concerti, senza teatro. Sarà quindi un un momento di aggregazione del Paese, dei cantanti. E quindi dire di no mi sembrava scorretto. E’ come se ci fosse un ponte che collega l’ultimo momento felice che è quello di febbraio scorso al prossimo momento felice che è quello della musica e con un pubblico in un teatro che è quello di Sanremo”.

Amadeus: “Con te sono l’uomo più sereno del mondo”

Quindi ecco la ‘propostona’ ufficiale: “Ecco perché è giusto farlo. E sarei l’uomo più felice del mondo se ci fossi anche tu. Quando ci sei tu io sono l’uomo più sereno del mondo qualsiasi cosa possa accadere. Io ho nella testa il momento in cui se ne è andato Bugo’’.

Fiore: “Difficile fare meglio di quanto abbiamo fatto”

Dal canto suo quasi perplesso, Fiorello rimanda giustamente: ’’Ma è stato un Festival in cui sono successe tante cose, tutto andava, come si fa a rifare una cosa che sarà migliore di quella?”.

Amadeus: ”Sarà un altro Sanremo, non so come sarà, ma qualcosa ho in testa’‘. ‘

‘Ama, io te vojo bene – replica ancora lo showman siciliano – ma io non so ancora se lo farò. Ci voglio pensare bene, ma tu sei convinto che io, invece, lo faccio, vero?’’.

Fiore: “Come va va e chiudo la mia carriera”

Dopo mezzora di tira e molla, tra gag, risate, ed amarcord sanremesi, alla fine Fiore cede: ”Mi convincerà pure quest’anno. Beh, potrebbe essere la mia ultima cosa. Ecco, mi è venuta questa idea adesso! Faccio Sanremo, come va va e chiudo la carriera. Tanto non è che devo rimanere lì fino a 80 anni. Già è pure troppo. Largo ai giovani e io me ne vado. Largo ai giovani! Chiudo e basta. Una bella idea!”. ‘

Max