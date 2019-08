Amazon: streaming video gratuito in arrivo in Italia. Ecco come

Amanti di Amazon e dello streaming video è in arrivo una buona notizia. A quanto emerge dagli ambienti, pare, stando ai rumors, che stia per sopraggiungere il momento degli streaming video gratis su Amazon in Italia. Da quando? E Come? E’ presto detto.

Streaming video gratuito Amazon in Italia: ecco come e quando

Secondo quanto emerge, la piattaforma di e-commerce Amazon sta per lanciare un servizio di streaming video gratuito in Italia con il sogno di farne il più vasto e gratuito e si riuscirci solo attraverso gli introiti della pubblicità.

Entro la fine dell’anno in primis dovrebbe sbarcare in Europa e poi in Italia. Ecco tutti i dettagli.

Amazon lancia dunque il servizio streaming gratuito in Europa

Il servizio, ribattezzato dalla piattaforma con il nome IMDb TV, Internet Movie Database (che Amazon ha acquistato nel 1998) vedrà approdare su questo nuovo asset Amazon numerosissimi nuovi film e serie TV.

Il tutto tramite accordi con le grandi major del cinema e della TV quali Warner Bros, Sony Pictures Entertainment e MGM. Il film in cartello saranno di primo livello, musical e pellicole classiche.

Al contrario del servizio Prime Video, per vedere i film all’interno di IMDb TV non occorrà alcun abbonamento: lo spettatore dovrà solo guardare un po’ di pubblicità ogni tanto, come nella televisione classica a cui siamo tutti abituati.

Su Amazon IMDb TV i film si scaricheranno via streaming, basterà avere una connessione stabile.