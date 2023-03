Ambiente Roma, Diaco-Di Russo (M5S): “Fermare subito abbattimento di pini secolari su via Virginia Agnelli”

“In via Virginia Agnelli, a due passi dalla sede del Tribunale di Giustizia minorile, si sta procedendo a un abbattimento indiscriminato di pini secolari, in barba alle norme dettate nel Regolamento del verde e del paesaggio urbano.

Molti cittadini del Municipio XII lamentano l’accaduto e sono giustamente preoccupati per la sorte di questo preziosissimo patrimonio ambientale del territorio municipale: il polmone verde romano va infatti preservato, in quanto irrinunciabile per la salute e la qualità della vita dell’intera popolazione.

Le piante non posso essere considerate semplicemente un prodotto a fine ciclo produttivo: qualora non vi siano le condizioni di rischio, proprio come nel caso di via Agnelli, non vediamo l’esigenza di tagliarle, dal momento che possono continuare ad assolvere le loro funzioni ecosistemiche fondamentali per il benessere cittadino.

A tal fine abbiamo fatto anche un accesso agli atti per vederci chiaro riguardo a questi abbattimenti selvaggi di pini: l’Amministrazione municipale e capitolina si fermi e torni sui suoi passi“.

Così in una nota congiunta il consigliere capitolino Daniele Diaco

Max