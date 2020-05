Ambrogio Iacono, il prof elogiato da Conte nel tweet: “Contagiato, continua a far lezione”

Il premier Giuseppe Conte non manca di mostrare apprezzamenti per i cittadini italiani che, in questo difficile momento storico, riescono a dare grandi esempi per la collettività. È il caso di Ambrogio Iacono, un professore che il presidente del Consiglio ha appena elogiato con un tweet sul suo canale ufficiale.

Chi è Ambrogio Iacono, il professore contagiato dal Covid-19 che continua le lezioni online, il tweet di Conte che lo riguarda

“Grazie professore, i suoi studenti saranno fieri di Lei” ha twittato Giuseppe Conte. Il professor Ambrogio Iacono è stato contagiato dal coronavirus, e attualmente si trova in ospedale. Ma questo non ha fermato il suo senso del dovere e il suo amore per i propri studenti.

Il professore insegna scienze integrate all’istituto professionale alberghiero Vincenzo Telese di Ischia, ed è ricoverato dal 5 marzo. Eppure, ha deciso di continuare a offrire le proprie lezioni in streaming, nonostante ciò che gli è capitato. E la cosa non è passata inosservata allo staff del Presidente del Consiglio.

“Tanti cittadini stanno offrendo prove di grande impegno” ha twittato Conte. “Tra questi c’è il prof. Ambrogio Iacono: colpito dal Covid-19, continua a fare lezione a distanza ai suoi studenti dal letto d’ospedale” ha spiegato il Presidente del Consiglio.