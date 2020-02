Amici 2020 Serale, anticipazioni puntata 28 febbraio 2020: doppia eliminazione, concorrenti, giudici, ospiti

Arriva stasera la prima attesissima puntata del serale di Amici 2020, il fortunato, seguitissimo e storico programma di Maria de Filippi sempre puntuale, in prime time, su Canale 5.

Il reality-talent sui giovani artisti e performer della scuola di Amici riapre i battenti dopo la lunga fase preparatoria arrivando a quella davvero seguitissima del serale.

Amici 2020 serale, anticipazioni puntata 28 febbraio 2020: doppia eliminazione, chi sono i concorrenti, giudici e gli ospiti

Si ricorda che questa edizione sarà composta da nove puntate, di cui le prime sei saranno contraddistinte dalla gara vera e propria nel corso della quale i dieci concorrenti si sfideranno per vincere il titolo finale. Le restanti tre puntate saranno invece soprannominate Amici All Star, e vedranno la partecipazione del vincitore di questa edizione più alcuni vincitori delle scorse edizioni.

Secondo rumors, tra i nomi si fanno quelli di Michele Bravi, ma forse pure Enrico Nigiotti, Alberto e Giordana. Tra i ballerini invece le anticipazioni parlano di Vincenzo Di Primo e Sebastian Melo Taveira.

Quanto ai dettagli di questa edizione di Amici 2020 serale per quanto concerne la prima puntata di oggi, 28 febbraio ci sarà già il brivido della doppia eliminazione. Chi è a rischio tra Nyv, Giulia, Gaia, Jacopo, Francesca, Martina, Valentin, Nicolai e Javi?

aggiornamento ore 3.19

Amici 2020 dunque riparte con il primo serale 2020: ci arrivano dieci concorrenti che, come detto, sono per il canto Nyv, Giulia, Gaia, Jacopo, Francesca e Martina. Viceversa, per il ballo ci sono Valentin (ballerino di latino), Nicolai e Javier (ballerini di classico) e Talisa.

In questi giorni i ragazzi sono arrivati ad assaporare l’aria del serale scoprendo che quest’anno non ci saranno i canonici bianchi e i blu. Ad Amici 19 non ci sarà la distinzione in squadre ma tutti saranno contro tutti e dovranno dunque sfidarsi a suon di cover, inediti, duetti e coreografie sperando di conquistare il massimo dei voti in tre diversi gironi.

Il primo di ogni gruppo passa alla puntata successiva: al contrario, gli altri si sfideranno fino a quando non si giunge all’eliminazione.

Amici 2020 serale, anticipazioni puntata 28 febbraio 2020: nuova giuria, regole nuove, tutti contro tutti

Non sono finite le novità. Infatti, proprio parlando delle eliminazioni che in questo primo serale in onda oggi, 28 febbraio, su Canale 5, saranno come detto due gli eliminati e dunque resteranno in gara solo otto ragazzi per uno dei quattro posti per la finalissima che andrà in onda tre sei settimane.

I ragazzi devono duellare in tre gironi a classifica con il primo pronto al serale successivo, l’ultimo eliminato e il secondo pronto ad affrontare tre step con: voto del pubblico, voto della giuria e la misteriosa Var.

aggiornamento ore 9.01

La giuria del serale di Amici 2020 è composta dai Gabry Ponte e Loredana Berté e Vanessa Incontrada. I tre potranno votare. E poi c’è chi andrà in giuria con un ruolo diverso: potrà dare giudizi ma non sarà un vero giurato.

Si tratta di Tommaso Paradiso. E infine, al Var ci saranno due elementi storici del programma come il maestro Beppe Vessicchio e il coreografo Luciano Cannito. Con loro i professori, che potranno votare. Si tratta di Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Timor Steffens Rudy Zerbi, Stash e Anna Pettinelli.

Ai voti di loro si aggiungono quelli del pubblico a casa che, visto che il programma sarà in diretta, sarà decisivo.

Amici 2020 serale, anticipazioni puntata 28 febbraio 2020: tutti gli ospiti e la novità della ‘telefonata’

La prima puntata di Amici 2020 ci saranno anche gli ospiti. Maria de Filippi ha già comunicato che nel primo serale ci saranno J-Ax (duetto con Martina), Elisa (duetto con Nyv), Emma Marrone (duetto con Gaia Gozzi) e poi anche Ghali, Alessandra Amoroso ed Ermal Meta che dovrebbero duettare con Giulia, Jacopo e Francesco.

Ecco poi gli ospiti comici e anche in questo caso una gustosa novità: “la telefonata”. La prima sarà con Luciana Littizzetto che sarà in collegamento in diretta potendo intervenire via telefono ogni volta che vorrà nel corso della serata.

E poi, presenti al primo serale anche le Sardine, guidate da Mattia Santori, affiancato da Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli.

aggiornamento ora 11.40