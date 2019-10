Amici Celebrities: Michelle Hunziker pronta per il rilancio

“Molto sinceramente alla guida di questo programma non dovevo esserci io ma Michelle Hunziker, succede però che inizia ‘Striscia la Notizia’, una trasmissione molto importante per Canale 5 e Michelle non può. Oggi ha finito quindi dalla prossima settimana vedrete Michelle alla guida del programma, non di sabato sera perché inizierà Tú sí que vales, ma di mercoledì sera con Michelle Hunziker’’.

Così Maria De Filippi sabato sera, congedandosi dal pubblico di ‘Amici Celebrities’ su Canale 5 (“è una costola di ‘Amici’, non lo abbiamo chiamato vip per non assomigliare ad altri programmi… pensa che pirla!’’ ha sottolineato), ancora una volta umiliato dai felici ascolti registrati da ‘Ulisse, il piacere della scoperta’ di Alberto Angela.

Da Cologno Monzese già nelle scorse settimane avevano affermato che la ‘staffetta’ era stata programmata, così come lo spostamento al mercoledì del programma, a vantaggio del ritorno di ‘Tu si che vales’. Peccato però che, sempre ‘inizialmente’, l’arrivo al sabato del talent sulle arti era ‘forse’ previsto dal 19 ottobre. Dunque una scelta che sa un po’ di messa ai ripari in termini di ascolti.

Intanto, da brava e capace professionista quale è, Michelle Hunziker ha subito messo in moto il ‘rilancio’ di ‘Amici Celebrities’, attraverso un video su Instagram dove, con il consueto entusiasmo annuncia: ‘’Buongiorno!! si parte per Roma carichi…’’, apparendo sorridente insieme al marito Tomaso Trussardi che, aggiunge, ‘’mi sta accompagnando in stazione per preparare Amici Celebrities’’.

Max