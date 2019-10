Amici Celebrities spostato al mercoledì: arriva Tu si que vales

L’inequivocabile affermazione di Alberto Angela nel cosiddetto ‘prime time’ non lascia nessuna ombra di dubbio: ‘Ulisse’ (su Raiuno), è un avversario ostico e pericoloso così, vista anche la partita degli azzurri contro la Grecia – prevista per sabato 12 ottobre, sempre su Raiuno – ‘Amici Celebrities’ si appresta a cambiare collocazione nel palinsesto di Canale 5. Lo conferma anche l’agenzia di stampa AdnKronos la quale, ha preso visione dell’avvenuta chiusura dei palinsesti Mediaset dove, la gara serale della De Filippi, è stata inserita al mercoledì.

Tuttavia da Cologno Monzese assicurano che lo spostamento di ‘Amici Celebrities’ era stato deciso già da prima dello scontro diretto con Alberto Angela. Piuttosto ora sul piatto c’è da capire se, anche qui deciso precedentemente, alla conduzione del format di Canale 5 proseguirà Maria o, come ventilato più volte, arriverà la spumeggiante Michelle Hunziker.

Intanto è certo che mentre l’Italia affronterà la Grecia, Canale 5 manderà in onda un film. Per i week-end a seguire dovrebbe invece arrivare la nuova edizione di ‘Tu si que vales’ ma, al momento, non è stato ancora ufficializzato se il debutto avverrà il 19 ottobre.

Max