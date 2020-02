Amici, Nicolai attacca Timor: l’insegnate risponde su Instagram: “Pessimo e maleducato”

“Da quanto sei in Italia? Perché ancora non parli italiano?”. Si è rivolto così Nicolai Gorodisky nei confronti di Timor Steffens durante la puntata di Amici andata in onda sabato. Una frase ingiuriosa e irriguardosa nei confronti del maestro di danza che aveva semplicemente espresso la propria opinione sulla performance del ballerino.

In modo pacato, infatti, Timor ha fatto notare che nonostante la vittoria di Nicolai crede che il suo livello non sia superiore a quello di Talisa, contro la quale ha gareggiato vincendo. Parole che non sono andate già a Nicoali, che ha incalzato l’insegnante di danza chiedendogli il motivo per cui non parli ancora l’italiano, facendo sprofondare lo studio in uno stato d’imbarazzo.

Chi è Timoti Gorodisky?

Timoti Gorodisky è un volto nuovo di Amici, il ballerino è infatti entrato da pochissimo nella scuola più ambita dei giovani artisti italiani e si è già conquistato il pass per il serale. Lo ha fatto superando il giudizio di tre esperti che si sono susseguiti chiedendo al ballerino tre performance differenti, tutte superate brillantemente.

Timoti è di origini ucraine, ma ad un anno si è trasferito a Buenos Aires. Ha iniziato a danzare grazie alla mamma all’età di 11 anni e non ha mai smesso. Dopo la sua frase nei confronti di Timor, l’insegnate è voluto tornare sulla questione con un post su instagram: “Tutto quello che voglio dire è che il talento da solo non vale nulla, mentre l’esperienza acquisita con umiltà e duro lavoro vuol dire tutto. Sarebbe un peccato se il suo talento venisse oscurato dal suo comportamento immaturo, pessimo e ignorante”, ha attaccato Timor.