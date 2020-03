Amuchina e gel disinfettanti provocano il cancro? La bufala smontata dagli esperti

Paura e disinformazione, due armi che possono diventare letali in un periodo d’emergenza. Notizie su notizie, aggiornamento su aggiornamenti, un monitoraggio continuo a cui a volte però sfugge qualche fake news, che rischia di fare più danni del virus stesso. È successo in queste ore con un messaggio che avvertiva del volo di alcuni elicotteri per disinfettare l’ambiente.

Una notizia priva di fondamento a cui se ne aggiungono altre, a volte più pericolose. È il caso della notizia infondata che l’eccessivo uso di gel disinfettanti simili all’amuchina, e l’amuchina stessa, provochi il cancro.

“Nessun rischio”

L’utilizzo di amuchina e gel disinfettanti negli ultimi giorni ha subito un incremento smisurato a causa dell’emergenza coronavirus che impone un uso ricorrente di tali prodotti utili a disinfettare le mani per ridurre quindi il rischio di contagio.

Nessuna paura però: l’utilizzo di amuchina e simili non provoca il cancro. Ad assicurarlo è il ministero, nel canale dedicato alla rettifica di notizie false che circolano sul coronavirus: “No, il gel disinfettante per le mani non provoca il cancro – assicura il ministero – Non ha alcun rischio cancerogeno, reprotossico e neurotossico”, fanno sapere. Motivo per cui le direttive avanzate dal Governo per contrastare il diffondere del virus possono essere seguite con cura senza paura.