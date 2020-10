Amy Coney Barrett, al via oggi l’audizione al Senato per la Corte Suprema

Amy Coney Barrett, al via oggi l’audizione al Senato per la Corte...

Inizia oggi, lunedì 12 ottobre, davanti alla commissione Giustizia del Senato degli Stati Uniti l’audizione di Amy Coney Barrett, giudice nominata dal presidente Donald Trump per prendere il posto di Ruth Ginsburg, scomparsa il 18 settembre. I lavori dovrebbero durare fino a giovedì.

Secondo la Costituzione americana, la giudice scelta dal presidente deve ottenere il consenso al Senato. Negli Usa i repubblicani hanno la maggioranza (53 a 47). Due senatrici del GOP, Lisa Murkowski e Susan Collins, hanno detto che non voteranno per nominare un nuovo giudice prima delle elezioni.

Chi è Amy Coney Barret

Barrett, 48 anni, conservatrice e antiabortista, è nata a New Orleans, in Louisiana. Giudice di Corte d’Appello del settimo circuito di Chicago, era un nome in lizza già nel 2018, quando alla fine la spuntò Brett Kavanaugh. Madre di sette figli (di cui due adottivi), è una donna profondamente religiosa. Fa parte della comunità People for Praise, un gruppo composto da circa 1650 persone del cristianesimo carismatico.

