Anche la classica protagonista a Capalbio Libri

Tra musica ed incontri, ospiti e dibattiti, proseguono i seguitissimi eventi di Capalbio Libri, tenuti nell’accogliente ‘salotto’ di Piazza magenta. Interessanti anche gli appuntamenti di oggi domani che, alle 19 vedranno protagonista lo scrittore Giuseppe Di Piazza il quale, intervistato da Tommaso Labate, ci parlerà del suo ‘Il movente della vittima’ (per HarperCollins), del quale Elisabetta Pellini leggerà pubblicamente alcune pagine.

Si prosegue poi alle 21.30, con ‘Allegro Fuoco. Innamorarsi della Musica Classica‘, di e con Beatrice Venezi, affiancata sul palco da Mariastella Gelmini e Andree Ruth Shammah. “La musica infatti, non è mai una gabbia, ma piuttosto una creatura viva, palpitante – spiega la Venezi – Un modo per riprodurre l’infinito movimento vitale. Come il nostro cuore, anch’essa cala la sua perfezione all’interno della materia e dei difetti del creato, e sono proprio quei difetti che a volte, forse inconsapevolmente, cerca di riprodurre”… Beatrice Venezi (Lucca 1990), tra i più giovani direttori d’orchestra donna d’Europa, dirige la Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli. È stata inserita da “Forbes” tra i 100 under 30 più influenti d’Italia. Esperta del repertorio pucciniano, ha diretto orchestre in tutto il mondo: dal Giappone alla Bielorussia, dal Portogallo al Libano.La serata sarà condotta da Giulia Cerasoli, con le letture di Elisabetta Pellini. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Domani sarà invece la volta del giornalista Giuseppe Di Piazza, che racconterà la sua passione per il delitto e la cronaca nera, che ha scet ‘Capalbio Libri’ per anticipare le nuove avventure di Leo Solinas, alle prese con un omicidio inspiegabile. Giuseppe Di Piazza, responsabile dell’edizione romana del Corriere della Sera (con alle spalle quattro romanzi, diverse mostre fotografiche, e Premio Cortina d’Ampezzo 2018′ per Malanottata’), ci riporta all’autunno del 1984. È appena scesa la sera nella suite 224 del Grand Hotel Aziz di Palermo. Come ogni giorno l’avvocato Prestia, che lì risiede da oltre vent’anni senza mai uscire, dopo la cena si è regalato la consueta partita a carte con Minico, il suo cameriere personale. Una bella partita, combattuta fino all’ultimo. Improvvisamente risuona uno sparo. Tutti accorrono nella camera d’albergo. Le carte sparpagliate ovunque, l’avvocato riverso sulla sua poltrona di velluto, morto. A ucciderlo è stato proprio Minico, che ancora stringe in mano la pistola. Eppure, incredibilmente, il cameriere non fugge. Si fa arrestare e rimane in silenzio. E in silenzio rimane anche di fronte alla polizia, ripetendo senza sosta solo le sue generalità. La notizia arriva presto alla redazione del giornale dove lavora Leo Salinas, detto Occhi di sonno. Leo salta in sella alla sua Vespa e accorre subito, ma le informazioni sono poche. Ma il giovane giornalista non si arrende, gli occhi del killer sono quelli di un giovane ragazzo come lui. Un ragazzo che ama la vita, l’amore, le donne (forse troppo), il mare e la libertà, non la morte e il sangue. C’è qualcosa sotto e solo Leo è in grado di capire cosa.

Ricordiamo che ‘Capalbio Libri’ è una iniziativa ideata e diretta da Andrea Zagami e realizzata da Zigzag, un’agenzia di comunicazione specializzata nella progettazione e produzione di manifestazioni culturali e nella comunicazione d’impresa. Capalbio Libri è un marchio di Zigzag srl che è l’organizzatore unico della manifestazione. Capalbio Libri è anche su Facebook, Twitter, Instagram e Youtube. Sarà possibile seguire la diretta streaming degli eventi sulla pagina facebook di Capalbio Libri e al link https://www.ivoplay.it/live/capalbio-libri-2019/

Max