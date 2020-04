Android, 56 app dannose da cancellare subito; l’elenco completo

Da Samsung a Huawei, gli smartphone Android sono alcuni dei dispositivi portatili più popolari in tutto il mondo. Ma se usi un dispositivo Android, un nuovo avviso potrebbe farti rivalutare quali app hai installato.

I ricercatori di Check Point hanno avvisato gli utenti Android di 56 app “pericolose” che contengono malware chiamato “Tekya”. È preoccupante che 24 app infette siano state pensate per i bambini, mentre le altre 32 erano app di utilità, tra cui app per cucinare, traduttori e calcolatori (in basso per l’elenco completo delle app).

Android, l’elenco delle app dannose da cancellare: calcolatori, traduttori, app di cucina

I ricercatori di Check Point hanno spiegato: “Con l’obiettivo di commettere frodi pubblicitarie, il malware imita le azioni dell’utente al fine di fare clic su annunci e banner di agenzie come Google AdMob, AppLovin ‘, Facebook e Unity”.

Mentre Google ha ora rimosso le app dal Google Play Store, i risultati evidenziano che molte app pericolose stanno scivolando attraverso le falle dei controlli. I ricercatori hanno dichiarato: “Ci sono quasi 3 milioni di app disponibili nello store, con centinaia di nuove app caricate quotidianamente, il che rende difficile controllare che ogni singola app sia sicura. Pertanto, gli utenti non possono fare affidamento solo sulle misure di sicurezza di Google Play per garantire che i loro dispositivi siano protetti”.

Android, cosa fare se hai una delle app pericolose sul tuo smartphone. Come disinstallare le app pericolose e proteggere il telefono. La lista completa delle app da cancellare

Ecco come fare per proteggere il proprio smartphone e liberarsi delle app dannose:

Disinstalla l’app infetta dal dispositivo

Installa una soluzione di sicurezza per prevenire future infezion

Aggiorna il tuo sistema operativo e le applicazioni del dispositivo alla versione più recente

Di seguito la lista delle 56 app da cancellare subito perché pericolose: