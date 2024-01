Animali – In Campidoglio la prima edizione del premio ‘Rispetto ed Amore’, con molte personalità presenti

Animali – In Campidoglio la prima edizione del premio ‘Rispetto ed Amore’,...

Nei giorni scorsi la Decarter Wine Accademy ha presentato con la Direzione artistica e la conduzione del soprano attrice Sara Pastore, la prima edizione del premio “RISPETfO EAMORE” dove sono state premiate associazioni animaliste e artisti e personageidella cullura che rispettano e amano gli animali.

L’evento è stato dedicato all’attrice Aichè Nanà che tutta la vita si è prodigata per i randagi ed ha lottato per i diritti degli animali. Con il Patrocinio dì Roma Cepitalè, del Consiglìo Reglonale del Lazío, della città di Tarquinia, dell’Archivio Storíco del cl.ema ltallano, dl Spazlo leatro 80 e dell’Università Agrarla.

Oggetto della serata anche la proposta di rivedere una legge che riguarda gli anziani ed i loro animali di affezione ed è stato annunciato che prossimamente si girerà un corto sociale, per evidenziare questo tema con Andrea Roncato come protagonista, ed è stata ricordata Marina Madoglia la cui triste vicenda ha ispirato la scrittura di questo corto.

Madrina della serata è stata la meravigliosa Alda D’Eusanio.

Dopo i saluti dell’On. Yuri Trombetti, Presidente della commissione patrimonio di Roma capitale e dell’On. Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Sara Pastore ha consegnato degli attesti a Maurilia Amoaoso per I’ENPA , a FÉn.esca Manzia per la tlPU, A Rosalba Panzieri per I SFATTORIA DEGLI ULflMl poi all’awocato dei diritti degli animali Giada Be.nardi, a Paola Pisani e alla giornalista Federlc a Rlnaudo.

.Premiata la gioÌnalista Silvia Vaccarezza per la rubrlca del TG2 ” futto ll Bello ch€ c’è” ed ha ritirato il premio la giornalista del TG2 Christiana Rutgèri Momenti di spettacolo con corrado solari, Pier Luigi Celico e Luisa Signorelli hanno divertito e commosso il pubblico. Digrande interesse èstato il ricordo di Alberto Sordi fatto da Graziano Marraffa Presidente dell’archivio Storico del Cinema ltaliano Dopo un monologo dedicato agli animali Sara pastore ha dedicato un’intensa Ave Maria di Shubert a lutte le vittime della nefandezza umana. lra ipersona8gipresentipremiati La Professoressa Maria Rita Parsi, gliattoriAndrea Ronaato e Pippo FÉnco, l’attrice Adriana Russo,il musirieta Tony Esposlto,ll dÌrettore della fotografia Nlno celestè, i giornalisti Feliciana di Spirito e Benito Corradini,Andr€a Dandolo Presidènte del’Ars Hísioria Romana, Alberto Tosoni Presidente dell’Unive6ità di A8raÍa,la casa dí Riposo úarchesa di Tarquinia e sandro Sacripantí del|îEOPC di Tarqulnla. Consegnati due preziosi oggetti della collezione dl Omero Bordo dalla figlia Daniela Bordo Al’on.Antonello Audgemma e all’on. Yuri Trombetti, Presenti anchè ìe pittriciTeresa Coratella e Patrizia Sacripanti che hanno omaggiato alcuni premiati con le loro opere. Sono state consegnate ai premiati anche delle litografìe di Sara Pastore. Al termine delle premiazioni è stato proiettato i’ corto poetico musicale THE wAR di sara Pastore che rappresenta un inno dì Pace nelle maggiorilingue delmondo. E’ seguito un ottimo ainfresco ed uîa torta aftistica della pasticceria Adrianense con assaggì divini Casale del Gíglío.