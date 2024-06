Animali Roma – La garante Prestipino: “Roma si costituisca parte civile per l’uccisione del cane Giorgio a Ponte Galeria”

“Provo profondo dolore e indignazione nell’apprendere una notizia del genere. Se si utilizza tanta crudeltà su esseri indifesi come gli animali, non si può avere rispetto per il resto dell’umanità. Non è un caso che il mantra del nostro ufficio sia, appunto, ‘il rispetto parte da qui’”.

Lo afferma la Garante per gli animali di Roma Capitale, Patrizia Prestipino, a proposito della notizia dell’uccisione del cane Giorgio da parte di due individui a Ponte Galeria.

“Le persone che si sono macchiate di questa atrocità – aggiunge – sembra siano state individuate ed io, nell’esercizio del mio ruolo di Garante, chiederò subito al Sindaco e al Comune di Roma di costituirsi parte civile contro questi malfattori, perché una tale barbarie non resti impunita”.

