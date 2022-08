Animali – Santori, Di Fede (Lega): “Nessun investimento sui canili, da sinistra molte chiacchiere e impegno zero”

“Bocciata dalla maggioranza Pd la mozione della Lega che chiedeva con l’assestamento di bilancio di inserire investimenti destinati alla ristrutturazione dei due canili romani, ponte Marconi e Muratella. Ancora una volta l’ipocrisia delle chiacchiere e delle moine ha travolto senza scrupolo alcuno la civiltà e il dovere di rispettare le leggi, i diritti degli animali e il loro benessere“. Lo dichiarano in una nota congiunta il consigliere capitolino Fabrizio Santori e Cecilia Di Fede, responsabile romana della Lega per il benessere degli animali, commentando quanto accaduto in Assemblea Capitolina. “Bene l’istituzione del garante degli animali, ma non basta se l’impegno del Campidoglio su questo tema è pari a zero. Convegni, appelli e riunioni sono inutili se mancano atti concreti, investimenti, denaro da spendere per eliminare le attuali vergognose prigioni e trasformarle in vere e proprie oasi di benessere per i quattrozampe in attesa di una nuova famiglia“, proseguono Santori e Di Fede. “Gli animali custoditi nelle strutture pubbliche sono del Sindaco. Chiediamo ancora una volta al Primo cittadino maggiore serietà sul tema dei canili e gattili capitolini nel rispetto delle norme che tutelano la loro salute e il loro benessere“, concludono i rappresentanti della Lega.

Max