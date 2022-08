Anticiclone africano sempre più forte, caldo intenso fino a sabato

(Adnkronos) – Anticiclone africano sempre più forte sull’Italia almeno fino a sabato, con temperature di 38-40°C al Centro-Nord. Un caldo che si ripercuote anche sui mari italiani, con l’acqua che ha raggiunto i 29-30°C come ai Caraibi, 10 gradi in più rispetto alle coste californiane. E se quest’anno il periodo è eccezionale, con valori fino a 5-6°C oltre la norma, l’Agenzia Europea dell’Ambiente certifica che stiamo assistendo ad un aumento della temperatura dei mari da più di un secolo: in particolare il Mar Mediterraneo, solo negli ultimi 20 anni, ha fatto registrare un aumento medio di oltre 0,5°C, un valore molto alto a dispetto di quello che sembra.

Acque tropicali leggermente più calde delle ‘nostre’, oltre i 30°C e fino a 32-33°C, attualmente si registrano nel Mar Rosso, nel Golfo Persico, nel Golfo del Bengala e nel Mar Cinese Meridionale. Altrove, in particolare sulle coste del Pacifico orientale i valori sono più bassi anche di 10°C rispetto ai mari italiani, anche a causa del fenomeno de La Niña. In buona sostanza l’Italia ha uno dei mari più caldi al mondo, in questo momento!

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che questa situazione anomala è legata alla ‘Pazza Calda Estate 2022’, iniziata in anticipo il 10 maggio e proseguita con valori termici eccezionali per quasi 3 mesi senza interruzione.

Il calore del sole, l’assenza di perturbazioni o di temporali forti sul mare e l’assenza di venti freschi da Nord hanno bloccato il rimescolamento dell’acqua, non hanno permesso il raffreddamento superficiale del mare e, giorno dopo giorno, hanno fatto accumulare tanto calore: al momento, i bacini più caldi sono il Mar Ligure, il Mar Tirreno e il Canale di Sicilia con temperatura dell’acqua di 30°C!

Tutto questo si traduce in un enorme stress per il mondo ittico, in stravolgimenti di cui non conosciamo le conseguenze, ma soprattutto di un pericolo reale: avremo temporali marittimi più forti appena arriverà una perturbazione.

Il calore del mare infatti si trasformerà in energia per lo sviluppo di nubifragi e/o altri fenomeni violenti: ad essere pessimisti o catastrofisti (non ci piace esserlo, ma questa ricerca è pubblicata in vari articoli scientifici) con acque marine ad oltre 26,5°C è più probabile la formazione di TLC, Tropical Like Cyclones, piccoli uragani anche sul Mar Mediterraneo.

NEL DETTAGLIO



Mercoledì 3. Al Nord: sole e caldo in ulteriore aumento. Al Centro: sole e caldo intenso. Al Sud: soleggiato, caldo nella norma.

Giovedì 4. Al Nord: sole e caldo ben oltre la media del periodo. Al Centro: sole e caldo intenso, ben oltre la media del periodo. Al Sud: soleggiato e caldo.

Venerdì 5. Al Nord: sole e caldo ben oltre la media del periodo. Al Centro: sole e caldo intenso, ben oltre la media del periodo. Al Sud: soleggiato e caldo oltre la media del periodo.

Tendenza. Anticiclone africano sempre più forte fino a sabato, temperature di 38-40°C al Centro-Nord. Domenica possibili temporali al Nord con fenomeni localmente intensi, a tratti anche lunedì; sempre caldo al Centro-Sud.