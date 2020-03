Apple Mac, l’illusione ottica della tastiera lascia i proprietari sconcertati

Sono alcuni dei laptop più popolari in tutto il mondo e ora gli utenti di Apple Mac hanno notato una strana illusione ottica sulla tastiera. L’illusione è stata segnalata su Reddit questa settimana dall’utente di DontShowMyFriends, che ha pubblicato una foto della tastiera, scrivendo: “Questo laptop che ho appena ricevuto ha un’illusione ottica”.

L’illusione è conosciuta come Hermann Grid Illusion e può ingannare gli occhi nel percepire cerchi grigi tra i tasti. “Mentre ci sono davvero solo blocchi neri e spazi bianchi nella griglia, le aree in bianco e nero ad alto contrasto ingannano gli occhi nel percepire un cerchio grigio ad ogni intersezione.”

“L’illusione deriva dalle cellule della retina che regolano la luminosità di un’immagine regolando l’intensità del segnale luminoso in molte piccole sezioni, che consente di vedere una vasta gamma di dettagli sia chiari che scuri nella stessa immagine, a differenza di un monitor di computer o Schermo TV con un’impostazione di luminosità per l’intera immagine.”

Diversi utenti Reddit sconcertati hanno risposto a DontShowMyFriends, con molti che si lamentano di non riuscire a vedere l’illusione. Un utente ha risposto: “Ho lo stesso laptop. Non l’ho mai notato fino a questo post e ora non riesco a vederlo.”

Un altro ha aggiunto: “Ti odio adesso. Non l’ho visto ma ora non riesco a smettere di vederlo.” E un altro ha scherzato: “L’ho guardato e non ho capito di cosa stavate parlando, poi l’ho guardato di nuovo e ora non posso guardarlo senza indietreggiare.”