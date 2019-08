Approvato il ddl sull’educazione civica

Il Senato, con 139 voti favorevoli e 38 astenuti, ha approvato in via definitiva il ddl sull’educazione civica nelle scuole.

Stando alla norma dovrà essere presente un’ora a settimana, con un minimo di 33 ore annue. L’ora di educazione civica sarà svolta nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli attuali ordinamenti. La materia avrà il voto in decimi che inciderà, giocoforza, sul rendimento scolastico.

Educazione civica, Bussetti: “Torneremo a formare cittadini responsabili”

Soddisfazione da parte del ministro dell’Istruzione Marco Bussetti che, su Facebook, ha commentato positivamente il via libera alla norma. “Oggi è una giornata storica! Finalmente ritorna l’educazione civica come materia obbligatoria nelle scuole. Un traguardo necessario per le giovani generazioni perché sono i valori indicati nella Costituzione a tenere unito il nostro Paese. Grazie all’impegno della Lega – Salvini Premier, un’altra promessa è stata mantenuta. Il compito della scuola è di educare alla cittadinanza attiva, al rispetto delle regole, all’accoglienza e all’inclusione, valori alla base di ogni democrazia. Torneremo a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità”.

Aggiornamento alle 15:58

Anche il leader della Lega, Matteo Salvini, esprime soddisfazione per l’approvazione del disegno di legge. “Finalmente l’educazione civica torna in classe! Con la legge della Lega approvata oggi al Senato, da settembre sarà di nuovo materia di studio obbligatoria, con 33 ore e voto in pagella. Vita concreta contro inutili polemiche. Promessa mantenuta!”.

Aggiornamento alle 17:21