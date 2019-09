Arisa: “Mia madre? Faccio la cantante, le critiche non mi toccano”

“Vista la delicatezza della questione, non è che da lei ci saremmo aspettati chissà quale risposta esaustiva ma, così come ha fatto rispetto alle domande – lecite – poste dall’agenzia di stampa AdnKronos, nemmeno una ‘formuletta’ così secca e poco convincente.

“Io faccio la cantante, non sono preoccupata. Il fatto che io sia un personaggio pubblico significa che alla gente piace quello che faccio”, ha infatti replicato Arisa a chi le chiedeva lumi rispetto all’ennesimo scandalo dei falsi invalidi, che avrebbe coinvolto anche la madre. Ma la cantante glissa e, anche quando le chiedono lumi sulla ricetta di cucina che ha caricato su Instagram, lei ribadisce senza battere ciglio: “Io faccio musica. Per quanto riguarda tutto il resto, capita in tutti i posti di lavoro di essere criticati e di non essere capiti”.

Max