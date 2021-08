Arrestato a Madrid il boss della ‘ndrangheta Domenico Paviglianiti

Il “boss dei boss” Domenico Paviglianiti è stato arrestato il 3 agosto a Madrid, in Spagna, dalla polizia spagnola in collaborazione con i carabinieri di Bologna. Paviglianiti, 60, capo indiscusso negli anni Ottanta e Novanta della ‘ndrina operante nei comuni di San Lorenzo, Bagaladi e Confoduri (Reggio Calabria) dovrà scontare una pena di 11 anni, 8 e 15 giorni per i reati di associazione mafiosa, omicidio e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Paviglianiti, già condannato all’ergastolo (pena poi commutata in trent’anni di reclusione) in realtà era stato rimesso in libertà nel 2019 per un errore nel calcolo della pena e aveva lasciato l’Italia. Il nuovo provvedimento di arresto è arrivato dopo un ricorso in Cassazione che ha svelato il calcolo sbagliato.