Arte, Mollicone: ‘Bene portarla ovunque, complimenti ad Adr’

(Adnkronos) – “Il Governo, con il ministro Sangiuliano, ed il Parlamento sono qui oggi per omaggiare una scelta importante dell’Adr e per incoraggiare i nostri artisti a promuovere le loro opere. L’arte deve stare a contatto con le persone perché questa deve essere in grado di suscitare emozioni e far riflettere”. Così il Presidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati, Federico Mollicone, a margine della cerimonia di presentazione dell’opera di Marcantonio presso l’Aeroporto di Fiumicino dal nome “Grande Anima”. “L’arte deve creare stupore nei bambini, nei ragazzi e nelle persone che abitualmente non andrebbero ad un museo o ad un luogo deputato alla cultura. Quindi, è un bene portare l’arte ovunque”, ha concluso.