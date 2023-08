AS Roma: tra sfide e ambizioni

Roma 2023-24: sfide e ambizioni per la squadra di Mou

La Roma di José Mourinho è una delle squadre di calcio più amate d’Italia. Con l’approdo dello Special One in panchina e soprattutto dopo l’arrivo di Dybala, la squadra capitolina ha recuperato un discreto appeal ed è al momento una delle più forti compagini del calcio italiano.

In questo articolo analizzeremo la situazione attuale della squadra, dando un’occhiata alla prima sfida ufficiale della Serie A 2023-24 contro la Salernitana (20 agosto) e alla prima supersfida con il Milan (1° settembre), provando così a delineare quella che sarà la stagione giallorossa.

Roma, a che punto siamo col calciomercato?

Nella scorsa stagione, la Roma ha dimostrato di avere una rosa di buoni giocatori, ma non sempre all’altezza, faticando a mantenere una costanza nei risultati.Nonostante ciò, i 63 punti conquistati alla fine del campionato hanno consentito ai giallorossi di conquistare la sesta piazza in classifica,, garantendosi un posto nell’Europa League della prossima stagione.

Durante l’estate, la società giallorossa ha lavorato duramente insieme al tecnico portoghese José Mourinho per provare a migliorare la rosa e mettere a disposizione del ct un mix di giovani talenti e di giocatori esperti (da segnalare gli acquisti del difensore Evan Ndicka e del trequartista Houssem Aouar). L’obiettivo è chiaro: competere ai vertici della Serie A e cercare di conquistare almeno un trofeo stagionale.

Le prime partite e le indicazioni per il futuro

Le prime partite contro Salernitana, Verona e Milan rappresentano sfide impegnative per la Roma. Saranno test importanti per valutare il livello di forma della squadra e la sua capacità di competere ai massimi livelli. La Roma ha dimostrato di essere in grado di tenere testa alle squadre più forti e di ottenere risultati positivi quando gioca al massimo delle sue potenzialità. D’altra parte, i pronostici sulle partite di serie A della stagione 2023-24 vedono la squadra della capitale in grado di raggiungere nuovamente un piazzamento europeo, grazie alla sua solidità difensiva e alla capacità di capitalizzare le occasioni da gol.

Le prime due giornate dovranno assolutamente partire con una vittoria per i giallorossi, per prepararsi alla sfida con il Milan nel migliore dei modi. Contro i rossoneri, sarà una partita più equilibrata rispetto a quella coi granata e contro l’Hellas, anche se queste due squadre non daranno vita facile a Dybala e compagni. Per il 1° settembre, invece, contro il Milan un pareggio potrebbe anche essere un buon risultato, ma la Roma avrà tutte le intenzioni di portare a casa i 3 punti.

Salernitana vs Roma: una sfida per partire alla grande

L’esordio in campionato per la Roma prevede la sfida all’Olimpico contro la Salernitana il 20 agosto 2023. Questa sfida sarà già importante per entrambe le squadre, poiché cercheranno di guadagnare punti preziosi già in ottica classifica. La Salernitana ha dimostrato di essere una squadra ostica, capace di mettere in difficoltà anche le big. La Roma dovrà fare affidamento sulla sua solidità difensiva e sulla creatività del centrocampo per cercare di ottenere una vittoria, anche perché rimangono ancora molti dubbi riguardo al reparto offensivo giallorosso.

Mourinho avrà il compito di mettere in campo la formazione giusta, considerando le caratteristiche degli avversari e i punti di forza della sua squadra. I tifosi romanisti sperano che i loro giocatori insieme al capitano della squadra Pellegrini siano in forma e pronti a lasciare il segno sulla partita.

Milan – Roma: confronto stellare in arrivo

Dopo le sfide contro la Salernitana e contro il Verona, la Roma si troverà l’1 settembre di fronte un avversario di peso: il Milan. Questa supersfida è sempre vissuta con grande fermento da entrambe le tifoserie. Il Milan è uno degli avversari da battere per quanto riguarda la corsa a un piazzamento Champions e, perché no, anche nella lotta scudetto. La Roma dovrà dimostrare di essere all’altezza della sfida e di non avere cali di tensione, provando soprattutto ad arginare le sfuriate di Leão sulla fascia.

Pillola statistica: l’ultima partita tra Roma e Milan in campionato si è giocata il 29 aprile 2023 ed è terminata con un pareggio per 1 -1.