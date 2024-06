Come seguire le partite di Euro 2024 in Germania: dalla TV allo streaming, passando per le altre opzioni

Come seguire le partite di Euro 2024 in Germania: dalla TV allo...

Euro 2024 sarà un evento imperdibile per gli appassionati di calcio, e raccoglierà ovviamente un seguito da record. Si fa riferimento sia ai tifosi che decideranno di seguire la propria nazionale in terra tedesca, sia alle persone che invece faranno il tifo da casa, approfittando dell’enorme copertura mediatica dell’evento. Oggi, dunque, scopriremo insieme come seguire le partite di Euro 2024 in Germania, concentrandoci sia sulla prima fascia di tifosi, sia sulla seconda.

Come seguire Euro 2024: TV, Internet e streaming

I tifosi iniziano giustamente a chiedersi su quali canali potranno trovare la trasmissione in live delle partite di Euro 2024 in Germania. Si parte da un chiarimento doveroso: la RAI trasmetterà in chiaro tutti i match della nazionale tricolore, sui canali Rai1, Rai2, Rai3, RaiPlay (streaming) e RaiSport HD. Va però detto che non trasmetterà tutte le partite della competizione nel complesso. Vuol dire che, chi desidera non perdersi un solo minuto di Euro 2024, dovrà ricorrere anche ad altre soluzioni.

Poco male, perché Internet e lo streaming offrono moltissime opzioni, insieme all’oramai classico digitale terrestre. La detentrice dei diritti “all-inclusive” per Euro 2024 è l’emittente Sky, che avrà ben 20 gare in totale esclusiva. Di conseguenza, la prima opzione per vedere tutti i match è quella di abbonarsi a Sky, sottoscrivendo il pacchetto Sky Calcio o Sky Sport. Naturalmente gli abbonati potranno approfittare anche dell’app Sky Go per vedere le partite in streaming.

Poi non mancheranno le varie dirette testuali live, dunque senza video, disponibili sui vari siti a tema sport e non solo. Un’altra opzione, simile a questa, consente di seguire tutte le partite di Euro 2024 nelle varie sezioni di live scores dei siti sportivi. Si torna alle opzioni video con lo streaming, ed in tal caso è bene citare anche Now TV: pur essendo un servizio diverso da quello proposto da Sky, trasmetterà comunque tutte le partite della nota emittente, ma richiederà ancora una volta un abbonamento.

Come seguire le partite di Euro 2024 in Germania

Chi ha scelto di regalarsi un viaggio in Germania per seguire la propria nazionale, avrà ovviamente a disposizione diverse opzioni per gustarsi le partite. Qui si consiglia innanzitutto di informarsi su quali saranno le città ospitanti, così da organizzarsi alla perfezione. Per fortuna, c’è una guida per i tifosi italiani in Germania, pubblicata dal sito di scommesse live di Betway, che elenca con precisione le città tedesche presso le quali andranno in scena le 51 partite di Euro 2024.

A livello pratico, l’acquisto dei biglietti per lo stadio rappresenta la principale opzione per gustarsi i match dell’Italia, sperando che possa arrivare fino alla tappa finale a Berlino, e magari vincerla. Da non sottovalutare comunque i megaschermi, che verranno allestiti in tutte le città ospitanti e presso i cosiddetti “Villaggi del Calcio” organizzati dalla Germania. Prima di concludere questa guida, è bene specificare che è possibile godersi le partite di Euro 2024 anche recandosi presso i vari pub e locali tedeschi, così da poter vivere una serata all’insegna del calcio gomito a gomito con i tifosi avversari.