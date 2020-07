Ascolti TV 18 Luglio 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto

Ascolti Tv di ieri, sabato 18 luglio 2020: ci risiamo, eccoci in attesa di capire come è andata la lotta degli ascolti e dello share. Chi avrà vinto? Chi gioisce e chi no? Andiamo a scoprire tutti insieme i risultati con i dati di ascolto e share che si riferiscono a tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, iniziando dalla più combattuta, e vale a dire il prime time, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda serata, ecco cosa è accaduto il 18 Luglio 2020 quali sono le analisi sui dati di share.

Andiamo a vedere allora quali sono state le trasmissioni più viste per ogni fascia, in base allo share, per quanto riguarda ieri 18 Luglio. Cosa veniva proposto ieri in prima serata? La battaglia fra Rai e Mediaset è stata avvincente: che cosa è accaduto in merito alla giornata del 18 luglio? Chi potrà gioire per gli ascolti del prime time? E per quanto riguarda le altre fasce, chi sorriderà?

L’auditel ha visto una sfida serrata in particolare per la prima serata della giornata del 18 luglio 2020.Chi sarà uscito vincitore dai dati auditel e share di ieri 18 luglio 2020? Quali i risultati degli ascolti TV 18 luglio 2020, i dati auditel e lo share dell’ultima giornata?

Come di consueto, a breve avremo tutti i dati utili auditel e share di ieri 18 luglio 2020, per tirare le somme sull’ascolto televisivo di questa giornata.

Al solito verso le ore 10 in aggiornamento continuo presenteremo tutti i dati degli ascolti tv del 18/07/2020, in modo di conoscere quali saranno i programmi premiati della prima serata di martedì e quali tramissioni, nelle varie fasce, hanno segnato i risultati migliori.

I dati completi degli ascolti della programmazione tv del 18 luglio in diretta su Italia Sera fra pochissimo.

In aggiornamento.

Ascolti Tv sabato 18 luglio 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Su Rai1 Grazie a Tutti Show ha conquistato 2.063.000 spettatori pari al 13.8% di share, mentre su Canale5 la replica de La Sai l’Ultima? – Digital Edition ha raccolto davanti al video 1.594.000 spettatori con uno share del 10.7%. Rai2, invece, con Incubo biondo ha interessato 740.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 The Great Gilly Hopkins ha intrattenuto 790.000 spettatori (4.8%). Rai3 con Febbre da cavallo ha divertito 809.000 spettatori con il 4.8% mentre su Rete4 Una Vita totalizza un a.m. di 960.000 spettatori (6%). Su La7 Sette anni in Tibet ha registrato 535.000 spettatori con il 3.5%. Tv8 con Terminator segna 270.000 spettatori (1.6%), mentre sul Nove In un altro paese è seguito da 287.000 spettatori (1.7%).

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 Techetechetè ottiene 2.955.000 spettatori con il 17.5%, mentre su Canale5 Paperissima Sprint registra una media di 2.513.000 spettatori con uno share del 14.9%. Rai2 con 90° Gol Flash ha convinto 839.000 spettatori (4.9%), mentre Italia1 CSI 9 ha registrato 860.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 La Mia Passione interessa 666.000 spettatori (4%). Rete4, invece, con Stasera Italia Weekend ha radunato 885.000 individui all’ascolto (5.5%) nella prima parte e 1.050.000 spettatori (6.1%) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 860.000 spettatori (5.1%). Tv8 con 4 Ristoranti è stato visto da 316.000 spettatori pari all’1.9%. Infine sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 183.000 spettatori con l’1.1%.

Ascolti tv sabato 18 luglio 2020: Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.822.000 spettatori pari al 16.6%, mentre Reazione a Catena è vista da 2.917.000 spettatori con il 22.4%. Canale5, invece, con la replica di Avanti il Primo ha intrattenuto 1.084.000 spettatori (10.4%), mentre Avanti un Altro ha convinto 1.893.000 spettatori con il 15%. Su Rai2 Dribbling ha convinto 278.000 spettatori (2.3%), mentre NCIS Los Angeles 2 ha raccolto 627.000 spettatori (4.3%). Italia1, invece, con il primo episodio di Dr House – Medical Division 3 è visto da 423.000 spettatori (3.4%) e il secondo episodio da 610.000 spettatori (4%). Su Rai3 Tg Regione informa 1.803.000 spettatori pari al 13.3%, mentre Blob segna 704.000 spettatori con il 4.7%. Rete4 con la sesta stagione di Hamburg Distretto 21 ha interessato 273.000 spettatori (1.9%). Su Tv8 le Prove del GP di Formula 1 interessano 586.000 spettatori pari al 5%. infine sul Nove Delitti a circuito chiuso arriva a 96.000 spettatori (0.7%).

Aggiornamento ore 10.11

Ascolti Tv sabato 18 luglio 2020: Daytime Mattina

Ascolti Tv sabato 18 luglio 2020: Daytime Mezzogiorno

Aggiornamento ore 12.14

Ascolti TV sabato 18 luglio 2020: Daytime Pomeriggio

Ascolti Tv sabato 18 luglio 2020: seconda serata