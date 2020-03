Ascolti TV 1 Marzo 2020, dati auditel e share ieri: La Vita promessa e Che Tempo che fa di Fazio contro Live non è la D’Urso

Una domenica da grande attenzione davanti ai piccoli schermi e una nuova serata da grande battaglie a suon di share per i vari canali tv: in prima serata, ma anche nelle altre fasce, in televisione, sono giornate clou.

In questa fase la crescita del consenso televisivo, determinante anche anche ai fini commerciali per le TV, può sancire il decollo o il flop dei programmi, e di conseguenza dei loro protagonisti. Pertanto, seguire gli ascolti tv è per tanti fondamentale.

Tutti i canali sono alla ricerca di percentuali in crescita, e si sfidano nel palinsesto. Come saranno andati gli ascolti tv del giorno 1 Marzo 2020?

Ecco i dati dello share e i dati di ascolto di tutti i programmi tv, film e fiction in onda ieri, del 1 marzo 2020. Come spesso succede nelle ore del mattino, i dati arrivano a rilento.

Questi sono i resoconti in termini di prima serata.

Su Rai1 La Vita Promessa 2 ha conquistato 4.582.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.601.000 spettatori pari al 14.8% di share (presentazione 2.701.000 – 10.1%). Su Rai2 Che Tempo che Fa ha catturato l’attenzione di 2.262.000 spettatori (8.8%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla il 7.7% con 1.468.000 spettatori.

Su Italia 1 Il Principe cerca Moglie ha intrattenuto 1.776.000 spettatori con il 7.3% di share. Su Rai3 Amiche da Morire ha raccolto davanti al video 978.000 spettatori pari ad uno share del 3.8%. Su Rete4 Colpevole d’innocenza è stato visto da 972.000 spettatori con il 4% di share.

Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 6.1% con 1.623.000 spettatori nella prima parte e il 6.3% con 1.107.000 spettatori nella seconda. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel è la scelta di 453.000 spettatori (2%) mentre sul Nove Camionisti in Trattoria segna l’1.3% con 354.000 spettatori.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno sigla il 22% con 5.875.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.714.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 1.363.000 spettatori (5.2%). Su Rete 4Stasera Italia fa compagnia a 1.137.000 spettatori nella prima parte (4.4%) e a 1.107.000 (4.1%) nella seconda. Su Rai3 Blob ha interessato 1.107.000 spettatori pari al 4.4% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco se convince 309.000 (1.2%).

Ascolti TV domenica 1 Marzo 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.079.000 spettatori (18%) e L’Eredità 5.398.000 spettatori (23.3%) nella seconda. Su Canale 5Avanti il Primo! segna 3.027.000 spettatori con il 14.9% di share e Avanti un Altro! 4.046.000 (17.6%).

Su Rai2 Novantesimo Minuto è la scelta di 862.000 spettatori, pari al 3.9% di share e Che Tempo che Farà piace a 1.026.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Blob segna il 4.4% con 1.107.000 spettatori. Su Italia 1 Studio Aperto Mag ha totalizzato 663.000 spettatori (3.1%) e CSI Miami 689.000 (2.9%). Su Rete4 Tempesta d’Amore convince 959.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 Josephine, Ange Gardien ha appassionato 247.000 spettatori (share dell’1.2%).

Aggiornamento ore 10.07

Ascolti TV domenica 1 marzo 2020: Daytime Mattina

Ascolti TV domenica 1 marzo 2020: Daytime Mezzogiorno

Aggiornamento ore 11.30

Ascolti TV domenica 1 marzo 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In segna il 20.3% con 3.885.000 spettatori nella prima parte e il 18% con 3.197.000 spettatori nella seconda; Da Noi – A Ruota Libera è la scelta di 2.397.000 spettatori (12.9%). Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.744.000 spettatori con il 13.6%. Beautiful ha attirato a sé 2.085.000 spettatori (10.7%), Una Vita 1.989.000 (10.8%) e Il Segreto 2.145.000 (12.3%); Domenica Live piace a 2.645.000 spettatori con il 14.3% di share (presentazione 2.118.000 – 12% e Ultima Sorpresa 2.241.000 – 11.4%).

Su Rai2 Quelli che Aspettano… ha convinto 1.220.000 spettatori (6.4%) e Quelli che il Calcio… ne ha appassionati 1.331.000 (7.5%); A Tutta Rete sigla il 4.8% con 849.000 spettatori. Su Italia1 Lethal Wheapon segna il 2.7% con 515.000 spettatori nel primo episodio, il 3.2% con 567.000 spettatori nel secondo e il 3.1% con 544.000 spettatori nel terzo.

Su Rai3 Mezz’ora in Più è stato la scelta di 1.579.000 spettatori pari all’8.6% di share, Kilimangiaro – Il Grande Viaggio è stato seguito da 1.247.000 spettatori (7.1%) eKilimangiaro da 1.881.000 (10.2%). Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 641.000 spettatori con il 3.3%. Su La7 Il Cardinale ha appassionato 264.000 spettatori (share dell’1.5%).

Ascolti TV domenica 1 marzo 2020: Daytime Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 1.102.000 spettatori pari ad uno share del 9.4%. Su Canale 5 Tg5 Notte ha intrattenuto 681.000 spettatori con il 17.1% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 650.000 spettatori (5.9%) e L’Altra DS da 215.000 spettatori (3.5%).

Su Italia1 Parental Guidancesegna un netto di 343.000 ascoltatori con il 3.7% di share. Su Rai 3 Tg3 Mondo è visto da 417.000 spettatori (2.3%). Su Rete 4 Pressing Serie A è la scelta di 381.000 spettatori (3.9%).

Aggiornamento ore 12.45