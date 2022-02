Ascolti Tv di ieri 6 febbraio 2021: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 6 febbraio 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 6 febbraio per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella della seconda serata. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti di ieri.

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 365.000 spettatori con il 17.9% nella presentazione, 868.000 (24.1%) nella prima parte, 2.611.000 (33.6%) nella seconda e 2.880.000 (32.2%) nella terza. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 2.432.000 spettatori pari ad uno share del 24.8% e la Santa Messa è stata seguita da 2.324.000 spettatori (23.5%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 816.000 telespettatori con il 12.9% di share, Speciale Tg5 Monica Vitti interessa a 639.000 spettatori (7.7%), mentre la Santa Messa segna l’11.9% con 1.080.000 spettatori. Su Rai2 i Giochi Olimpici di Beijing 2022 hanno tenuto compagnia dalle 5.40 alle 9.45 a 373.000 spettatori (6%). Su Italia1 Hart of Dixie totalizza un ascolto di 255.000 spettatori con uno share del 2.8% nel primo episodio e 292.000 spettatori (3.1%) nel secondo. Su Rai 3 Agorà Weekend convince 266.000 spettatori con il 3.9% di share, Mi Manda Raitre 250.000 (2.9%) e Le Parole per Dirlo 189.000 (2.1%). Su Rete 4 Le Stagioni del Cuore ha coinvolto 58.000 spettatori (0.8%) e Dalla Parte degli Animali 208.000 (2.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 93.000 spettatori con il 3.2% di share nelle News e 143.000 spettatori (1.9%) nel Dibattito.

aggiornamento ore 10.41

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus è stato seguito da 2.858.000 spettatori (23.4%) e Linea Verde ha intrattenuto 3.505.000 spettatori (22.5%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde interessano a 853.000 spettatori (9%) nella prima parte e a 1.076.000 (10.4%) nella seconda, mentre Melaverde a 1.730.000 spettatori con il 13% di share. Su Rai2 Citofonare Rai 2 conquista 937.000 spettatori con uno share del 7.3% (presentazione 574.000 – 5.8%). Su Italia1 Hart of Dixie sigla il 2.3% con 264.000 spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 940.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3 Radici registra 464.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su Rete4 Poirot – Se mio Marito ha fatto compagnia a 340.000 spettatori con il 2.2%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto è stato scelto da 95.000 spettatori con l’1% di share.

aggiornamento ore 13.00

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In da Sanremo è la scelta di 5.418.000 spettatori (30.4%) nella prima parte, in onda dalle 14.01 alle 14.53; di 5.207.000 spettatori (31.3%) nella seconda, in onda dalle 14.58 alle 17.08 e di 5.148.000 spettatori (29%) nella terza, in onda dalle 17.17 alle 18.45. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.117.000 spettatori con l’11.7%, Amici 2.559.000 (14.9%), Verissimo Domenica 2.265.000 (13.7%) nella prima parte e 2.330.000 (12.8%) nella seconda. Su Rai2 La Rosa di San Valentino si porta al 2.2% di share con 385.000 spettatori, Mompracem ha convinto 368.000 spettatori (2.3%) e Cerchi Azzurri 388.000 (2.2%). Su Italia1 El Dorado – La Città Perduta segna il 2.8% con 469.000 spettatori. Su Rai3 il TGR è stato seguito da 2.171.000 spettatori (12%), Mezz’Ora in Più da 943.000 spettatori (5.5%) e Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà sigla il 4.8% con 787.000 spettatori; Rebus sigla il 5% con 813.000 spettatori, Kilimangiaro di nuovo Insieme interessa a 904.000 spettatori (5.3%) e Kilimangiaro a 1.327.000 (7.2%). Su Rete 4 Filo da Torcere ha registrato 338.000 spettatori con il 2%. Su La7 Amore mio aiutami ha appassionato 237.000 spettatori (share dell’1.4%). Su Rai Sport le Olimpiadi hanno interessato con lo Slittino 712.00 spettatori (4.4%), con il Curling 706.000 spettatori (4%), con lo Sci Freestyle 598.000 (3.3%) e con il Pattinaggio Artistico 235.000 (1.4%).

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 622.000 spettatori pari ad uno share del 6.5%. Su Canale 5 Manifest ha intrattenuto 405.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 985.000 spettatori (7.7%) e L’Altra DS da 270.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 Pressing segna un netto di 409.000 ascoltatori con il 6.9% di share (Highlights 583.000 – 4.6%). Su Rai 3 Tg3 Mondo è visto da 788.000 spettatori (8.6%). Su Rete 4 Le Due Vie del Destino è la scelta di 151.000 spettatori (3.7%).

aggiornamento ore 16.39