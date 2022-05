Ascolti tv, la finale di Amici 2022 vince la prima serata

(Adnkronos) – La finale di Amici 2022 vinta dal cantante Luigi su Canale 5 vince il prime time degli ascolti di ieri mettendo a segno il 28,6% di share con 4.327.000 spettatori. A seguire su Rai1 i ‘Soliti ignoti – Il Ritorno’ ha realizzato il 20% di share con 4.024.000 spettatori, mentre ‘Sanremo 72 – Il Festival da dove non l’avete mai visto’ ha coinvolto 1.254.000 spettatori con il 7% di share. Su Rai3 per ‘Che Tempo che Fa’ gli spettatori sono stati 1.947.000 pari al 9,7% di share (per ‘Che Tempo che fa – il Tavolo che è iniziato, però, alle 22,20 spettatori 1.233.000, share 7,5%). Ha raccolto, invece, 1.024.000 spettatori pari al 5,6% di share il film di fantascienza su Italia 1, ‘Edge of Tomorrow – Senza domani’, con Tom Cruise ed Emily Blunt.

La fascia della prima serata ha visto poi su Rai2 ‘The Rookie’ richiamare l’attenzione di 917.000 spettatori con il 4,5% dio share e ‘Blue Bloods’ di 979.000 (4.8%). Per ‘Non è l’Arena’ su La7 il 4,4% di share con 671.000 spettatori. Su Rete4 ‘Zona Bianca’ ha poi totalizzato 525.000 spettatori e il 3,4% di share. Su Tv8 ‘I Delitti del BarLume – Ritorno a Pineta’ ha registrato 336.000 spettatori con l’1,8% di share. E sul Nove per ‘Hitler’ gli spettatori sono stati 224.000 spettatori pari al’1,3%. Nel complesso le reti Mediaset hanno vinto la prima serata con il 39,20% e 7.766.000 spettatori (per le reti Rai 37,6 % e 7.457.000) e la seconda serata con il 53,65% e 5.375.000 spettatori (per le reti Rai 22,4% e 2.249.000. L’intera giornata, invece, ha assegnato alla Rai la vittoria: 38% di share e 3.394.000 (per Mediaset 34,93% e 3.118.000).