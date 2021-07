Ascolti Tv prima serata di ieri 20 Luglio 2021: ecco chi ha vinto

Ascolti Tv di ieri 20 luglio 2021: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 20 luglio per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda serata, ecco cosa è accaduto il 20 Luglio 2021 quali sono le analisi sui dati di share.

Quali sono state le trasmissioni più viste per ogni fascia, in base allo share, per quanto riguarda ieri ? Cosa veniva proposto ieri in prima serata? La battaglia fra Rai e Mediaset è stata avvincente: chi potrà gioire per gli ascolti del prime time? E per quanto riguarda le altre fasce, chi sorriderà?

Ascolti Tv 20 luglio 2021 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, martedì 20 luglio 2021, su Rai1 – dalle 21.39 alle 23.59 – la replica di Carramba Che Sorpresa! ha appassionato 1.810.000 spettatori pari all’11% (la presentazione di 10 minuti, omaggio di Adriano Celentano: 3.149.000 – 16.1%). Su Canale 5 Mr Wrong – Lezioni d’Amore ha raccolto davanti al video 1.425.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Rai2 in prima tv Miss Fisher e la Cripta delle Lacrime ha interessato 1.109.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 – dalle 21.28 all’1.10 – la seconda puntata di Battiti Live ha intrattenuto 1.572.000 spettatori con l’11.6% (presentazione di 13 minuti: 960.000 – 5%). Su Rai3 – dalle 20.57 alle 22.48 – Fabrizio De Andrè e PFM – Il Concerto ritrovato ha raccolto davanti al video 1.638.000 spettatori pari ad uno share dell’8.5%. Su Rete4 Eliminators totalizza un a.m. di 867.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 705.000 spettatori con uno share del 3.8%. Su Tv8 Ex – Amici Come Prima segna 430.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Beverly Hills Cop II ha raccolto 409.000 spettatori con il 2.3%. Su Rai4 Lupin III registra .000 spettatori con il %. Su La5 Temptation Island ha ottenuto .000 spettatori con il %.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Techetechetè raccoglie 3.375.000 spettatori con il 18.1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.721.000 spettatori con uno share del 14.5%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.116.000 spettatori con il 5.9%. Su Italia1 CSI ha registrato 946.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Un Posto al Sole raccoglie 1.142.000 spettatori con il 6.6%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 1.153.000 individui all’ascolto (6.5%), nella prima parte, e 1.126.000 spettatori (5.9%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.042.000 spettatori (5.6%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel ha divertito 442.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 276.000 spettatori con l’1.5%.