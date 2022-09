Ass. ‘Salvamamme’ di Roma: bellissimo gesto, dopo il furto subito, Verisure dona un sistema di allarme

L’Associazione “I Diritti Civili nel 2000, Salvamamme Salvabebè”, che opera da oltre quindici anni sul territorio romano sostenendo le maternità più difficili, lunedì scorso ha subito un furto con danneggiamenti alla propria sede. Tutte le apparecchiature elettroniche, tra cui i computer e i telefoni cellulari, sono state sottratte, insieme a diversi oggetti destinati ai bambini. È stata messa a soqquadro la stanza della “Valigia di salvataggio” per le donne vittime di violenza, sono state rubate alcune valigie e persino i fondi raccolti dall’associazione per fornire un aiuto concreto a un giovane mutilato ucraino nell’acquisto di una carrozzina a motore. Verisure, multinazionale leader in Europa e in Italia nei sistemi di allarme per case, famiglie e negozi, da diverso tempo supporta l’Associazione Salvamamme realizzando in collaborazione attività solidali aziendali – corsi di disostruzione pediatrica condotti dall’Associazione per i dipendenti, donazione di giochi in occasione dell’Epifania, organizzazione della prossima giornata aziendale “Bimbi in Ufficio con mamma e papà”. Verisure riconferma il proprio sostegno a Salvamamme con un intervento concreto ed immediato in questo momento di difficoltà. L’azienda, infatti, donerà un sistema di allarme alla sede romana colpita dall’infrazione. Stefan Konrad, Managing Director di Verisure ha commentato: “Crediamo fortemente nell’operato di Salvamamme e non potevamo rimanere indifferenti. Con il supporto della nostra suite d’allarme e della nostra Centrale Operativa attiva 24/7, ci impegniamo a garantire massima sicurezza al loro team, alla loro sede e tutte le persone che assistono”.