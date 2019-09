Asteroide cade sulla Terra il 14 Settembre, panico impatto: ecco dove, come e i rischi e conseguenze per la Terra

Pericolo e panico sulla Terra. Sta per arrivare un asteroide che potrebbe mettere in pericolo il pianeta. E, a dirla tutta, non manca neppure tantissimo: anzi, il tempo stringe.

Quando? E cosa accadrà e soprattutto dove e con quali conseguenze per la Terra? E’ presto detto.

Asteroide cade sulla Terra il 14 Settembre, panico impatto: ecco cosa accadrà e come.

Dunque: un Asteroide si prepara a passare sulla Terra ed è stato identificato come corpo celeste potenzialmente pericoloso. E succederà presto: il prossimo 14 settembre.

Il nome di questo Asteroide è 2000 QW7 ed è già oggetto di allerta spaziale. Perché l’asteroide che il prossimo 14 settembre arriverà sulla Terra non sembra essere del tutto innocuo, anzi.

La Terra si prepara ad accogliere, si fa per dire, un corpo celeste identificato come potenzialmente pericoloso: il motivo è la sua consistenza e la velocità con cui giunge sull’atmosfera.

In poche parole, l’asteroide ha una conformazione rocciosa lunga 650 metri e larga 290 metri: la ipotizzata calamità è dovuta alla distanza minima dalla superficie planetaria stabilita in soli 5.3 milioni di chilometri.

Questo preoccupa in abbinamento alla velocità di accesso: ben 23.100 chilometri orari.

Basandosi sull’unità astronomica, 5.3 milioni di chilometri non sono molti. Si valutano come 0,03564 unità astronomiche che bastano per far considerare un asteroide come Near Earth Object (NEO), ossia un oggetto del Sistema Solare che passa vicino alla Terra con fare pericoloso.

Del resto la nomina come oggetto “potenzialmente pericoloso” è dovuta anche alle dimensioni oltre limite: Si avvicinerà, difatti, alla Terra a meno di 0,5 unità astronomiche e con un diametro di oltre 150 metri. Stando però a una fetta corposa di scienziati, i rischi sono minimi. Staremo a vedere.