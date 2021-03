AstraZeneca incassa l’ok dell’Ema: si riparte… ma con attenzione. Le reazioni dei medici

Precisando che “Non è stato stabilito alcun nesso tra eventi eventi avversi e il farmaco in questione“, nell’ambito dell’attesa conferenza stampa, Emer Cooke, direttrice dell’Ema ha dunque ribadito che non è provato alcun nesso tra vaccino l’inoculazione del vaccino Astrazeneca e le reazioni avverse, anche gravi, denunciate in questi giorni da diversi paesi Ue, Italia compresa. Dunque (come previsto per altro), l’Ema ha dato l’ok affinché riprenda regolarmente la vaccinazione.

AstraZeneca: con l’immagine ‘compromessa’ un motivo di più per puntare su J&J

Si chiude così, ‘diplomaticamente‘, un caso divenuto quasi diplomatico dal quale, in ogni caso, AstraZeneca ne uscirà comunque con l’immagine compromessa. Anzi a dirla tutta, già ieri, nel corso di una conferenza stampa, dopo aver sottolineato le ‘mancanze’ da parte di AstraZeneca in termini di puntualità, la presidente della Commissione Ue – Ursula van der Leyen – ha invece speso parole di stima e speranza nei confronti dell‘imminente arrivo del vaccino Usa J&J. Monodose, e capace di resistere anche alle varianti, sarà su questo che l’Europa concentrerà i prossimi investimenti vaccinali, dando così il meritato e finale benservito ad AstraZeneca…

Ema: preso atto di quanto accaduto, stilato un ‘memorandum’ per gli operatori sanitari

Rilanciando la vaccinazione, l’ente regolatorio ha ritenuto di dover ‘informare’ gli operatori sanitari, in merito a determinate condizioni di salute dei pazienti da vaccinare, alla luce degli esiti delle valutazioni scaturite al termini delle analisi svolte sulle numerose segnalazioni di eventi, anche gravi, registrati in concomitanza temporale con l’inoculazione del vaccino.

Ema, raccomandazione ai vaccinati: se avvertite questi sintomi, avvisate il medico

L’Ema ha anche ritenuto – attraverso i medici – di dover ‘avvertire’ i pazienti, spiegando che “devono essere avvertiti di rivolgersi immediatamente a un medico per i sintomi di tromboembolia, specie i segni di trombocitopenia e coaguli di sangue cerebrale (come lividi o sanguinamento facile) e mal di testa persistente o grave, in particolare oltre tre giorni dopo la vaccinazione”.

AstraZeneca vi libera: cosa dicono gli esperti

Ovviamente negli ambienti sanitari l’imperativo è “Fidiamoci della scienza”. Dal canto suo, appreso il parere dell’Ema, l’Organizzazione mondiale della sanità Europa ha twitato: “Bene le conclusioni dell’Agenzia europea del farmaco sul vaccino AstraZeneca non associato a un aumento del rischio di problemi di coagulazione“.