Atac, Santori (Lega): “Sicurezza zero e provvedimenti ridicoli: migliorare servizio e controlli”

“Atac non si rotoli nel pantano delle chiacchiere da bar rese assordanti dal mulinare web, faccia quello per cui esiste e viene finanziata dai cittadini. L’assessore Patanè si impegni di più per realizzare un trasporto pubblico di qualità e renda bus, treni, stazioni e fermate sicuri, controllati e puliti. Magari anche puntuali.

Il furioso buonismo contestato perfino dall’Opera Nomadi sulla vicenda dell’annuncio ‘Attenti agli zingari’ trasmesso sulla metro di Roma, sposta il problema e lascia campo libero ancora una volta al nulla e al degrado elevati a modello dal Pd”.

Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Campidoglio, che presenta in Aula un ordine del giorno sulla situazione del trasporto pubblico urbano.

“Il provvedimento disciplinare contro il dipendente è ridicolo e deve essere ritirato: è inaccettabile.

La Lega chiede l’impegno del Sindaco e degli assessori competenti perché le criticità del servizio siano finalmente superate, ma anche per un’indagine utile a conoscere il giudizio dei cittadini riguardo all’annuncio diramato dal dipendente che si è sostituito ai disservizi di Roma Capitale rendendo un servizio agli utenti del trasporto pubblico” conclude Santori.

Max