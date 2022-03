(Adnkronos) – Termina in parità sullo 0-0 il match tra Atalanta e Genoa valido per la 29/a giornata di Serie A disputato al Gewiss Stadium di Bergamo. In classifica gli orobici quinti salgono a quota 48, a 8 lunghezze dal quarto posto occupato dalla Juventus ma con una partita (con il Torino in casa) da recuperare, mentre i rossoblù sono penultimi con 19 punti.