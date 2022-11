Atp Finals Torino 2022, Djokovic batte anche Medvedev

(Adnkronos) – Novak Djokovic vince anche la terza sfida alle Atp Finals di Torino 2022 e chiude imbattuto il gruppo Rosso. Il campione serbo si è imposto nell’ultima giornata anche sul russo Daniil Medvedev per 6-3, 6-7 (5-7), 7-6 (7-2) dopo tre ore e nove minuti di gioco. Djokovic, già qualificato con il primo posto, affronterà in semifinale lo statunitense Taylor Fritz.

Il campione serbo ha avuto dei problemi durante la sfida con il russo ma tranquillizza sulle sue condizioni. “Oggi è stata una delle partite più difficili che ho giocato quest’anno. Fisicamente non stavo bene nel terzo set, è sempre una lotta, ma ho trovato i giusti colpi e un po’ di fortuna, è una vittoria che va al di là del match. Non voglio dire cosa avevo, non è il caso di dare vantaggi ai miei avversari. Non sono proprio freschissimo, al momento. Ma non sono preoccupato. Ho sperimentato recuperi molto veloci nel corso della mia carriera”, ha spiegato Djokovic.