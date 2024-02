Auditorium della Conciliazione – Il 2 e 3 marzo ‘BuBBles Revolution’, viaggio nel magico mondo delle bolle di sapone

Sabato 2 (alle 17 e alle 20) e domenica 3 marzo (alle 15 e alle 18), arriva a Roma Bubbles Revolution il più grande show, con la magia e l’incanto delle Bolle di sapone di Marco Zoppi e Rolanda all’Auditorium della Conciliazione.

Dopo i 6000 spettatori dell’anno scorso, torna nella Capitale uno show unico che ha fatto il giro del mondo, visitando 60 paesi di 4 continenti e registrando oltre 300.000 spettatori.

Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite, unanimemente considerati i massimi Bubbles Artist internazionali, protagonisti di 80 minuti di magia, incanto, divertimento e poesia ai limiti dell’immaginazione

“BuBBles Revolution non è uno spettacolo “di” bolle di sapone, ma è uno spettacolo “con” le bolle di sapone – racconta Marco Zoppi – Nello show utilizziamo le bolle non come fine, bensì come mezzo per raccontare una storia. E non intendo la storia mia e di Rolanda, ma quella di tutti noi. Perché è la storia di un’emozione che ci appartiene e che è tanto semplice quanto complicata da spiegare: lo stupore!”.

In un crescendo di immagini sempre più sorprendenti, Marco e Rolanda attraverso le loro mani e con il solo ausilio del sapone e di pochi oggetti magici, plasmano creazioni multiformi e colorate, trasparenti e madreperlate, lucide o candide come il fumo di scena con cui giocano. Disegnano nell’aria una danza suadente di figure sorprendenti portandoci in un universo fantastico.Roma – Auditorium della Conciliazione – Via della Conciliazione, 4, Roma

Sabato 2 marzo alle 17.00 e alle 20.00, e domenica 3 marzo alle 15.00 e alle 18.00

Biglietteria on line su https://www.ticketone.it/artist/bubbles

Teaser video https://www.youtube.com/watch?v=vv5gAOBWdRM

Info e approfondimenti su https://www.bubblesrevolution.com/roma

Max