Aurora Ramazzotti debutta in radio… fuori tempo

Non ha la bellezza della madre, e ne la voce del padre, la simpatia è a discrezione di chi ha la pazienza di seguirla. Ad ogni modo, dopo aver ‘tempestato’ i media (complice anche Michelle, ‘cuore di mamma‘) con le sue vicissitudini estive, come è giusto che sia Aurora Ramazzotti continua l’autopromozione attraverso la sua pagina Instagram. Oggi ad esempio, con lo scopo di annunciare i programmi radio che si accinge a condurre sia su Radio Zeta, che su Rtl, Aurora ha voluto simpaticamente raccontare di una sua recente gaffe in merito alla nuova esperienza: “Un momento importante in radio è il segnale orario. Bisogna aspettare i tre ‘bip’ e poi dire che ore sono. Sono riuscita a sbagliare anche quello su @radiozetaof tutti i giorni dalle 17 alle 19! Sintonizzatevi, ci divertiamo”.

Max