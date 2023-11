Auto usate: quelle con il chilometraggio modificato  possono costare quasi un terzo in più del loro valore reale

Ormai è un dato di fatto: il mercato delle auto usate in Italia deve fare i conti con la mancanza di trasparenza, dato che molti mezzi mostrano un chilometraggio alterato rispetto a quello veramente percorso dal veicolo.

Come rivela infatti l’ultima ricerca in ordine di tempo condotta da carVertical, attualmente un’automobile con il chilometraggio modificato, può essere venduta addirittura a un prezzo superiore del 21% rispetto al suo valore effettivo. Ciò significa che molti italiani pagano un veicolo più del dovuto senza sapere di essere vittime di truffatori.

Auto usate, il prezzo di quelle con il chilometraggio modificato varia a seconda dei Paesi

Ovviamente gli automobilisti preferiscono le auto con bassi chilometraggi, pensando che queste siano in condizioni migliori, e che non necessitino quindi di grandi riparazioni. Infatti è estremamente difficile trovare un acquirente per un veicolo con un chilometraggio elevato, a meno che il prezzo non sia significativamente più conveniente. Per questo motivo i venditori disonesti falsificano il chilometraggio dell’auto, aumentando così il valore del mezzo per ottenere maggiori profitti.

Così, spiega la ricerca condotta da carVertical, mediamente, le auto con chilometraggio modificato aumentano il loro valore del 29%. In altre parole, questo significa che gli automobilisti italiani possono arrivare a pagare un terzo in più del valore effettivo di un veicolo, perdendo così migliaia di euro.

Auto usate, il fenomeno del chilometraggio ‘taroccato’ non è ad esclusivo appannaggio italiano ma, di portata internazionale

Ma attenzione, quello del chilometraggio ‘taroccato’ non è un fenomeno ad esclusivo appannaggio italiano ma, di portata internazionale.

Una situazione simile infatti, si registra nel Regno Unito (29%) e in Lituania (25%), dove l’aumento medio del valore è il più alto tra i 15 Paesi esaminati.

L’Ucraina (17%), la Polonia (19%) e la Romania (20%), si trovano invece dall’altra parte della classifica. Si tratta comunque di numeri importanti, che indicano come le pratiche illecite non passino mai di moda.

Auto usate, più il veicolo (‘taroccato’) è nuovo, e maggiori sono le perdite da mettere in preventivo

Quando si ha a che fare con la manomissione del contachilometri, all’età dell’auto è strettamente legato l’impatto finanziario sull’acquirente. Nel caso di un’auto di 15 anni con chilometraggio modificato, è interessante notare come questa tipologia di frode possa aumentare il prezzo del veicolo in media del 27%.

Come commentano infatti gli esperti di carVertical, “Per mettere questo dato in prospettiva, basti pensare che ogni 100.000 chilometri scalati in maniera fraudolenta dal contachilometri, l’acquirente potrebbe spendere circa 2.000 euro in più. Per esempio, se il contachilometri dovesse indicare 200.000 km invece dei 400.000 effettivi, l’acquirente potrebbe spendere fino a 4.000 euro in più per il veicolo in questione.

Auto usate, l’esperto di carVertical: “Urge sottolineare l’importanza di un controllo approfondito dello storico di un veicolo prima dell’acquisto”

Sebbene inizialmente questo aumento di prezzo possa sembrare eccessivo per un modello del 2008, questi valori sono stati calcolati in modo preciso tramite la piattaforma carVertical, dove gli utenti sono soliti controllare i veicoli di fascia alta e solo raramente le auto più economiche.

“Più un’auto è costosa, più l’acquirente rischia di perdere denaro. Questo sottolinea l’importanza di un controllo approfondito dello storico di un veicolo prima dell’acquisto. In caso contrario, potrebbe essere troppo tardi e riavere indietro il denaro dal venditore potrebbe essere complicato“, avverte infatti Matas Buzelis, esperto del settore automobilistico e responsabile delle comunicazioni di carVertical.

Auto usate, la falsificazione del contachilometri modifica il valore delle auto in modo differente a seconda delle marche

I diversi marchi automobilistici subiscono modifiche del valore diverse, che possono variare dal 15% delle Mazda e delle Dacia al 27% delle Land Rover.

Acquistando una Dacia, gli automobilisti potrebbero arrivare a spendere fino a 2.000 euro in più ogni 100.000 chilometri percorsi. Tuttavia, altri marchi possono portare a perdite economiche anche maggiori.

Gli acquirenti di Renault possono perdere fino a 2.300 euro ogni 100.000 km percorsi, di Fiat fino a 3.000 euro, di Škoda fino a 4.200 euro e di Toyota fino a 5.000 euro. 100.000 chilometri non dichiarati costano ancora di più agli acquirenti di auto top dia gamma: Audi (6.000 euro), Volkswagen (4.500 euro), BMW (7.000 euro) e Mercedes-Benz (10.600 euro).

Auto usate, il consiglio degli esperti: “Raccomandiamo sempre un controllo accurato dello storico per proteggersi dalla manomissione del contachilometri”

Insomma, concludendo la lettura di questa interessante ricerca, si evince come gli effetti della frode del contachilometri sul valore di un’auto possono variare in modo significativo, con alcune marche di auto e fasce d’età che subiscono perdite economiche più marcate.

Dunque, raccomandando infine gli esperti di carVertical agli acquirenti italian: “Raccomandiamo sempre di effettuare un controllo accurato dello storico rimane un aspetto fondamentale per proteggersi dalle truffe legate alla manomissione del contachilometri”.

Max