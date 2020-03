Avanti un altro, 1 Marzo: Francesca da Gravina da 180 mila euro a 20mila, come è andata da Bonolis

Una serata a dir poco movimentata quella da Bonolis e Laurenti come sempre all’interno di un vasto e pirotecnico preserale ricco di emozioni e come noto cercando, tramite le risposte errate, di arrivare a vincere il montepremi: è questo il senso finale del programma game show di Canale 5 Avanti un altro.

Come è andata nell’ultima puntata? Come sappiamo nelle giornate scorse ci sono state anche parecchie vincite al gioco finale e quindi il crescente interesse per il programma è cresciuto. Ma ieri, cosa è successo? Ci sarà stato un altro campione ‘con portafoglio’? Qualcuno sarà riuscito a tornare a casa con la vittoria del montepremi?

Ccco cosa è successo nel pre serale di Bonolis Avanti un altro del 1 Marzo.

Avanti un altro, 1 Marzo: Francesca da Gravina da 180 mila euro a 20mila

Nella puntata di domenica 1° marzo 2020 ad affrontare il gioco finale è Francesca, da vent’anni a Roma ma originaria di Gravina di Puglia. La concorrente ha l’opportunità di portarsi a casa 180 mila euro ma non riesce a fare il percorso completo entro i primi 150 secondi. La concorrente tituba prima di fermare il tempo, bloccando il montepremi a 20 mila euro che si gioca nell’ultimo tentativo.

La signora Francesca non va oltre la quattordicesima e, quindi, non porta a casa alcunché.

aggiornamento ore 00,41

Puntata spettacolare anche quella di sabato 29 febbraio 2020 l’ultima del mese: nel game show condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti, classica emozione da giornata bizzarra tipica dell’anno bisestile con l’esordio nel Salottino del personaggio del coreografo, interpretato dall’ex “cognato dell’alieno” Nino Tortorici.

A giocare era Brunella Frontera, una ristoratrice di Montalto Uffugo, provincia di Cosenza. Dopo aver provato a vincere i 250 mila euro, Brunella, andando oltre i 150 secondi, bloccava il tempo, e il montepremi, a 29 mila euro. Poi cadeva alla tredicesima domanda e, per questo, tornava a Montalto Uffugo senza bottino.

aggiornamento ore 5.39

Quanto alla prima puntata del weekend, quella di venerdì 28 febbraio 2020, al gioco finale vi era Filomena D’Amato da Imola. La 28enne iscritta a Infermieristica, giocava per 160 mila euro per poi scendere a 29 mila euro. Filomena si fermava alla quattordicesima e anche per lei nulla di fatto.

La stessa sorte era toccata la sera precedente, quella della puntata di giovedì 27 febbraio 2020 a Giorgio Incagnola da Fiumicino. In gara per 170 mila euro e poi per 28 mila euro, si arrestava suo malgrado alla domanda quattordicesi e, per questo, tornava a Fiumicino con nulla di fatto.

aggiornamento ore 10.10