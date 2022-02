Avedisco, oltre 705,6 mln euro fatturato vendita diretta nel 2021

(Adnkronos) –

La vendita diretta rappresenta una professione sempre più contemporanea e moderna che custodisce preziosamente la tradizione, rivolgendo al contempo uno sguardo curioso e aperto verso il futuro. Avedisco rappresenta un settore sempre più apprezzato dagli italiani, sia in termini di opportunità di lavoro, sia come stile di consumo, e lo attestano anche i dati dell’anno 2021, che registrano un fatturato di oltre 705,6 milioni di euro per una crescita del +2,3% rispetto al 2020. Risultati positivi anche per quanto riguarda il fronte occupazionale, infatti nel 2021 la forza vendita è cresciuta del +18,5% rispetto allo scorso anno, che porta il numero totale degli incaricati ad oltre 403.900.

E’ quanto emerso oggi nel corso del 10° Forum della vendita diretta promosso da Avedisco, Associazione vendite dirette servizio consumatori. L’appuntamento, dal titolo: ‘Social media e social selling: l’evoluzione phigital della vendita diretta’ è stato ospitato dal Palazzo dell’Informazione di Roma.