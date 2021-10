Ballottaggi: alle 15 inizia il countdown per 63 nuove amministrazioni. A Roma flop dell’affluenza

Alle 15 cesserà la ‘disarmante’ attesa da parte di scrutatori e presidenti di seggi, per una serie di ballottaggi che, seguendo la scelta degli elettori, rinverdiranno le giunte di numerosi comuni italiani.

In realtà l’atto finale di queste comunali non riserva particolari suspense in quanto, in virtù delle coalizioni ‘rinforzate’ dall’aggiunta di candidati poco votati nel primo turno, è stato fin da subito abbastanza semplice calcolare chi, fra i candidati, in lizza avrebbe tratto giovamento da questi ‘rinforzi’.

Dei 5 milioni di lettori per i 63 comuni da rinnovare, ieri ha votato appena il 39,86% degli aventi diritto

A dimostrazione di ciò, la scarsissima affluenza alle urne: basta considerare che nei 63 comuni chiamati a rinnovare il consiglio comunale, ieri sera alla chiusura dei seggi (le 23), aveva votato appena il 39,86% del aventi diritto (in questo caso circa 5 milioni di cittadini).

Il crollo dell’affluenza nella Capitale lascia pensare che abbiano votato solo gli elettori di uno schieramento….

Nello specifico, nella Capitale, alle 23 di ieri aveva votato il 30,87% degli elettori (al primo turno il 36,82%). E questo, come dicevamo, lascia pensare che in realtà, quanti recatisi ai seggi, siano per lo più elettori di un preciso schieramento in lizza…

.Max